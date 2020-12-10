Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü: GSYH, 2021'de salgın öncesi seviyeye ulaşabilir
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Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü: GSYH, 2021'de salgın öncesi seviyeye ulaşabilir

10.12.2020 14:55 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:58
Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü: GSYH, 2021'de salgın öncesi seviyeye ulaşabilir

Merkezi Berlin'de bulunan Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW), Alman ekonomisinin 2021'de yüzde 5,3 büyüyeceği öngörüsünde bulundu.

Merkezi Berlin'de bulunan Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW), Alman ekonomisinin 2021'de yüzde 5,3 büyüyeceği öngörüsünde bulundu.

DIW, ülke ekonomisine ilişkin eylülde paylaştığı 2020, 2021 ve 2022'yi kapsayan büyüme tahminlerini güncelledi.

Buna göre, bu yıl için GSYH tahmini yüzde eksi 6'dan yüzde eksi 5,1'e düşürüldü. Gelecek yıl için büyüme tahmini yüzde 4,1'den yüzde 5,3'e çıkarılırken, 2022 için yüzde 3'ten yüzde 2,4'e çekildi.

DIW Başkanı Marcel Fratzscher, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19 krizinin ikinci dalgasının "ılımlı" geçeceğine dair umutların yok olduğunu belirterek, "Vaka sayısı çok yüksek ve önceki kısıtlamalarla dinamiği kırmak mümkün değil. Gerçeğe bakmalıyız. Ekonomi için salgında ikinci dalganın sonlanması çok önemlidir. Aşının geliştirilmesi ve dağıtımında elde edilen başarılar umut doğurdu." ifadelerini kullandı.

"Aşılarla ikinci dalganın kontrol altına alınacağına dair umut var"

DIW Başekonomisti Claus Michelsen ise kış aylarında piyasaya sürülecek aşılarla Kovid-19'un ikinci dalgasının kontrol altına alınacağına dair umut olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"O zaman şirketlerin işleri nispeten kısa sürede tekrar yükselebilir ve GSYH'de kriz öncesi seviyeye 2021'in sonunda ulaşılabilir. İlkbaharda salgının kontrolüne yönelik iyileşme olmazsa ve koronavirüs daha uzun ve hızlı bir şekilde yayılırsa bankalar dahil birçok şirket ciddi zorluklarla karşı karşıya kalabilir."

Alman ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,3 küçülmesinin ardından hanehalkı tüketimi, yatırımlar ve ihracattaki artışın etkisiyle üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,5 büyüme kaydetmişti.

Ekonomistler, Kovid-19'un ikinci dalgasında uygulanan yeni tedbirlerin imalat ve inşaat sektörünü doğrudan etkilemese de ülkede ekonomik faaliyetlerin yılın son çeyreğinde durgunlaşmasını ve ekonominin yeniden küçülmesini bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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