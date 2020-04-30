Alman düşünce kuruluşuna göre Türkiye artık 'demokrasi' değil
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Alman düşünce kuruluşuna göre Türkiye artık 'demokrasi' değil

Almanya merkezli düşünce kuruluşu Bertelsmann Vakfı'nın hazırladığı raporda Türkiye için ilk kez 'otokrasi' dendi.

Alman düşünce kuruluşuna göre Türkiye artık 'demokrasi' değil
30.04.2020 07:20 | Son Güncelleme: 30.04.2020 07:20

Almanya merkezli düşünce kuruluşu Bertelsmann Vakfı'nın hazırladığı raporda Türkiye için ilk kez 'otokrasi' dendi.

Raporda, Türkiye'nin iç politikasının gittikçe milliyetçi akımın etkisinde kaldığı ve 2018 yılının haziran ayında yapılan seçimle başkanlık sistemine geçişten sonra uluslararası alanda da radikal bir dönüşümden geçtiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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