Alman Doktor Lauterbach: "Aşılama yüzde 80'e ulaşırsa gelmesi beklenen dördüncü dalgayı kırarız"

Alman milletvekili Prof. Dr. Karl Wilhelm Lauterbach, korona virüsün Hindistan mutasyonunun oluşturduğu tehlikeye dikkat çekerek, nüfusun yüzde 80'nin aşılanması durumunda gelmesi beklenen 4'üncü dalganın kırılabileceğini ifade etti.

Alman milletvekili Prof. Dr. Karl Wilhelm Lauterbach, korona virüsün Hindistan mutasyonunun oluşturduğu tehlikeye dikkat çekerek, nüfusun yüzde 80'nin aşılanması durumunda gelmesi beklenen 4'üncü dalganın kırılabileceğini ifade etti.

Almanya'da korona virüs salgınında yüz bin kişi başına düşen vaka sayısında oranın yüzde 35,1 oranına düşmesine rağmen virüsün virüsün Hindistan mutasyonu endişe duyuluyor. Almanya'da Sosyal Demokrat Parti milletvekili Prof. Dr. Karl Wilhelm Lauterbach, korona virüsün Hint mutasyonunun İngiliz varyantından yüzde 20 daha hızlı yayıldığını belirterek, "Salgını durdurmak için halkın yüzde 80'inin aşılanması gerekiyor. Gelmesi muhtemel olan 4'üncü dalganın virüsünün Hint varyantı olmasını bekliyoruz. Hint varyantının gerçekte ne kadar bulaşıcı olduğu henüz net değil. Bunun için salgınla mücadele edebilmemiz için aşı oranlarının yüzde 80'e ulaşması halinde başarılı olabileceğiz" dedi.

Salgının en kötü zamanlarının geride kaldığını zor zamanların sonuna gelindiğine değinen Lauterbach, tekrar kapanma olmaması için aşılanmanın kilit rol oynadığını söyledi. Virüsle ilgi bu zamana kadar elde edilen verilere göre halkın yüzde 60 ila 70'inin aşılanması halinde yayılmanın kırılıp salgının kontrol altına alınabileceğini kaydeden Lauterbach, ancak Hint varyantının ortaya çıkmasıyla birlikte verilerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ve aşılanma oranının yüzde 80'e çıkarılması gerektiğini söyledi.

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında 24 saatte 36 kişi hayatını kaybederken, yeni vaka sayısı da bin 978 olarak açıklandı. Ülkede son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 3 milyon 681 bin 126'ya toplam can kaybı sayısı ise 88 bin 442'ye yükseldi. Ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında şu ana kadar 49 milyon 940 bin 729 kişi aşının ilk dozunu alırken, 14 milyon 615 bin 52 kişiye ise aşının ikinci dozu yapıldı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı