Alman Dışişleri Bakanlığı'nın Çin raporu: Uygurlara baskı ve ayrımcılık endişe verici boyutta arttı
Belgede, 2016'nın sonundan bu yana Müslüman-Uygur azınlığa karşı baskıcı önlemler, kontroller ve ayrımcılık konusunda endişe verici bir artış" yaşadığı ifade ediliyor.
03.02.2020 22:08 | Son Güncelleme: 03.02.2020 22:08
Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Çin'de yaşanan insan hakları ihlalleri hakkında hazırladığı gizli bir rapor gün yüzüne çıktı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından 22 Aralık 2019'da hazırlanan belge, Çin hükümetinin özellikle Müslüman azınlıklara karşı sert adımlar attığına dikkat çekiyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com