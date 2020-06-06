Alman Die Welt gazetesinden Türk SİHA'lara övgü Açıklaması
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Alman Die Welt gazetesinden Türk SİHA'lara övgü Açıklaması

Alman Die Welt gazetesi yayınlanan bir makalede, Türkiye'nin Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) teknolojisinde öncü ülkelerden biri haline geldiği ve bu sayede askeri başarılar kazandığı belirtildi.

Alman Die Welt gazetesinden Türk SİHA'lara övgü Açıklaması
06.06.2020 14:05 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:05

Alman Die Welt gazetesi yayınlanan bir makalede, Türkiye'nin Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) teknolojisinde öncü ülkelerden biri haline geldiği ve bu sayede askeri başarılar kazandığı belirtildi.

"Türkiye'nin TB2 savaşta devrim yapıyor" başlıklı yazıda, Türk TB2 SİHA'larının ucuz, etkili ve ölümcül olduğu belirtilerek, Türkiye'nin SİHA teknolojisinde öncü ülkelerden biri haline geldiği vurgulandı.

Makalede Türk SİHA stratejisinin Orta Doğu'daki askeri güç dengesini önemli ölçüde Ankara lehine değiştirdiğine dikkat çekildi.

TB2'nin, İngilizce Azrail anlamına gelen MQ-9 Reaper adlı Amerikan İHA'sı ile karşılaştırıldığı makalede şu ifadelere yer verildi:

"Azrail gibi Türk TB2 de 24 saatten fazla bir süre havada kalabiliyor, gözlemleyebiliyor ve hedeflere saldırabiliyor ancak Türkiye, SİHA'ları ile tamamen farklı bir strateji izliyor. Türk ordusu, savaş alanında TB2'yi Amerikalılardan çok daha radikal, daha yoğun ve büyük filolar halinde kullanıyor. Örneğin Suriye'de, Türk SİHA filosu ciddi bir hava kuvvetlerine dönüştü. SİHA'lar Libya'da da kullanılıyor ve Türkiye'ye askeri başarılar kazandırıyor. TB2, birçok avantajı birlikte sunuyor. Hedefi şaşmıyor, ucuz ve ölümcül. Bir Amerikan Reaper'ın maliyeti 16 milyon dolarken TB2'ninki sadece 6 milyon dolar. SİHA'lar, tamamen kontrol edilebilen ve hatta zırhları bile delebilecek MAM-L mini roketlerle donatılıyor. Düşük maliyeti nedeniyle bu tür drone'ler, daha az varlıklı ülkelerin büyük askeri güçlere kafa tutmalarını sağlıyor."

Drone'leri Erdoğan'ın damadı geliştirdi

SİHA'ların artık Türkiye sınırının ötesinde de talep gördüğüne dikkati çekilerek, Ukrayna'nın 2019'da 12 TB2 için anlaşma imzaladığı ve 6'sının teslim edildiği anımsatıldı.

Türkiye'nin, sadece "büyük bir drone gücü" haline gelmediği aynı zamanda drone'lerin dünya genelinde kullanımını da hızlandırdığının altı çizilerek, bugüne kadar Fransa, ABD, İngiltere, İran ve İsrail gibi sadece birkaç ülkenin SİHA'lara sahip olduğuna vurgu yapıldı.

SİHA'ların geliştirilmesi ve üretiminin arkasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın olduğuna dikkat çekilerek, 41 yaşındaki Bayraktar'ın ABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde okuduğu bilgisi paylaşıldı.

Makalede, Bayraktar'ın şimdi de Taaruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) olan Akıncı üzerinde çalıştığı da hatırlatıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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