Alman devlet televizyonundaki Türk spikere linç kampanyası
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Alman devlet televizyonundaki Türk spikere linç kampanyası

09.03.2021 15:59 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:09

Alman devlet televizyonundaki Türk spikere linç kampanyasıİskender GÜNGÖR/KÖLN, (DHA) ? Alman devlet televizyonu ARD'de spikerlik yapan Türk asıllı Pınar Atalay, Tagesthemen (Gündem) adlı haber bülteninin açılışını Türkçe yapması aşırı sağcıların tepkisine neden oldu.

Alman devlet televizyonundaki Türk spikere linç kampanyası

İskender GÜNGÖR/KÖLN, (DHA) ? Alman devlet televizyonu ARD'de spikerlik yapan Türk asıllı Pınar Atalay, Tagesthemen (Gündem) adlı haber bülteninin açılışını Türkçe yapması aşırı sağcıların tepkisine neden oldu. Türk gurbetçiler ise spiker Atalay'a destek çıktı.

Almanya'da aşırı sağcıların Türklere yönelik başlattığı karalama kampanyasına bir yenisi daha eklendi.Alman devlet televizyonu ARD'de spikerlik yapan Türk asıllı Pınar Atalay, Tagesthemen (Gündem) adlı haber bülteninin açılışını Türkçe gerçekleştirdi. Haber bülteni açılışında Türkçe olarak, 'Tagesthemen programına hoş geldiniz. Bugün stüdyoda Pınar Atalay ve Maus" sözleriyle başlayan Atalay, aşırı sağcıların hedefi haline geldi. Canlı yayında Türkçe'yi hazmedemeyen aşırı sağcılar Atalay'a "Türkiye'ye git', 'Türkçe Almanya'ya ait değildir' sözleriyle linç kampanyası başlattı.

VERGİLERİNİ GERİ İSTEDİLER

Atalay'a tepki gösteren aşırı sağcılar sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımda, zorunlu olarak ödenen radyo ve televizyon vergilerini hükümet yetkililerinden geri talep etti. Atalay'a Türk gurbetçileri ve bir çok Alman vatandaştan destek mesajları yağdı.

Alman devlet televizyonundaki Türk spikere linç kampanyası
Alman devlet televizyonundaki Türk spikere linç kampanyası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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