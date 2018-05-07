Alman Devi ThyssenKrupp, Türkiye'de Yürüyen Merdiven Fabrikası Açacak

Almanya merkezli ThyssenKrupp, 8 Mayıs'ta Türkiye'de yürüyen merdiven fabrikasını açacak. Şirketin hizmete sokacağı yeni üretim tesisinin açılış töreni; Türkiye Yatırım Ajansı ve Dünya Yatırım Ajansları Birliği Başkanı Sayın Arda Ermut ve yerel protokol temsilcilerinin katılımları ile; Thyssenkrupp Asansör Türkiye ev sahipliğinde, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın katılımları ile gerçekleşecek.

150 ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Şirketin internet sitesine göre 6,4 milyar euroluk satışı, 50 binden fazla çalışanı ile şirket 150 ülkede faaliyet gösteriyor.

Ürün yelpazesinde tüm yolcu asansörleri, yük asansörleri, yürüyen merdivenler, yürüyen bantlar, engelli platformu ve yolcu köprüleri bulunan şirketin organizasyonu dört bölgesel asansör ve yürüyen merdiven merkezi olmak üzere toplamda beş iş kolundan oluşuyor. (BusinessHT)