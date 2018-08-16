Alman Devi Becker'in Türk Ekonomisine Güveni Tam

Alman otomasyon ve akıllı ev sistemleri üreticisi Becker Antriebe'nin Türkiye genel müdürü Erdinç Yazganoğlu, "Enflasyon ve faizlerdeki artışa kalıcı ve yapısal çözümler getirildiği takdirde, Türkiye bu süreçten hızla çıkarak sürüdürülebilir büyüme trendini yakalayacak" dedi.

Amerika ile yaşanan kriz ve döviz kurlarına olan olumsuz etkisi iş dünyasında tedirginlikle izlenirken, Türkiye'ye anlamlı bir destek Alman otomasyon ve akıllı ev sistemleri üreticisi Becker Antriebe'den geldi. Becker Türkiye Genel Müdürü Erdinç Yazganoğlu, Türk ekonomisinin cari açık ve enflasyon gibi makro parametrelerinde bazı sorunları olmasına rağmen, son bir haftada yaşanan spekülatif atakların ekonomi ve piyasa gerçekleriyle ilgisi olmadığını belirtti. Türk ekonomisinin en önemli ticaret partneri olan Almanya'nın bu süreçte Türkiye'ye verdiği desteğin önemine dikkat çeken Yazganoğlu, "Cumhurbaşkanımızın eylül ayında yapacağı Almanya ziyaretinin iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilere ivme kazandıracağını umuyorum" diye konuştu.

"Büyüme ivmesi ve pazar potansiyeline güveniyoruz"

Becker'in yüzde 100 yabancı sermeyeli bir şirket olarak 2009 yılında Türkiye yatırımına başladığını anımsatan Erdinç Yazganoğlu, geçen 9 yılda yaşanan siyasi ve ekonomik krizlere rağmen Türkiye operasyonunu sonlandırmayı hiçbir zaman düşünmediklerini vurguladı. Hükümetin, Merkez Bankası'nın ve ekonomi yönetiminin kurlardaki dalgalanmayı dindirmeye yönelik likidite kararlarını "doğru ve yerinde atılmış adımlar" olarak niteleyen, Yazganoğlu şu değerlendirmeyi yaptı:

"100'üncü yaşını kutlamaya hazırlanan Becker, 2008 yılında yaşanan küresel krizin hemen sonrasında Türkiye'ye yatırım yapan bir şirket. Binlerce Alman şirketi gibi kanunlarımıza ve kamu otoritelerine saygılı olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Türk ekonomisine olan güvenimizi ve inancımızı koruyor; büyüme ivmesini ve yüksek potansiyelini dikkatle izliyoruz. Bugün döviz kurlarında ulaşılan seviyeler, iç piyasada hem bizim hem de müşterilerimizin fiyatlamalarına olumsuz yansıyor. Ancak bu dalgalanmanın uzun soluklu olmayacağını ve piyasaların denge noktasına kısa sürede ulaşacağını düşünüyoruz. Enflasyon ve faizlerdeki artışa kalıcı ve yapısal çözümler getirildiği takdirde, Türkiye bu süreçten hızla çıkarak sürüdürülebilir büyüme trendini yakalayacak." - İZMİR