Alman Devi Bayern Münih'in Gözlemcileri, Ozan Kabak'ı Rizespor Maçında Takip Etti

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Rizespor 2-2 berabere kalırken sarı kırmızılıların genç oyuncusu Ozan Kabak'ın karşılaşmada Bayern Münihli bir yetkili tarafından izlendiği ortaya çıktı. BiP Spor'un haberine göre, Ozan Kabak, Rizespor maçında Bayern Münih izleme komitesinden bir yetkili tarafından takip edildi.

OZAN İÇİN 10 SAYFA NOT TUTULDU

Doğu tribünündeki 2018 numaralı locada misafir edilen Bayern Münih'in temsilcisi Ozan ile ilgili 10 sayfa kadar not tuttuğu bilgisine yer verildi. 18 yaşındaki Türk oyuncu, sezon sonuna kadar başta Bayern Münih olmak üzere birçok Avrupa kulübü tarafından izlenmeye devam edilecek.

DÜNYA DEVLERİNİN RADARINDA

Ozan'ı takip eden takımlar arasında Manchester United, Arsenal, Manchester City, Atletico Madrid, Roma, Inter ve Juventus'un da olduğu iddia ediliyor.

(Sporx)