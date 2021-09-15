ALMAN DENNİS MÜSLÜMAN OLDU, 'DENİZ' ADINI ALDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ALMAN DENNİS MÜSLÜMAN OLDU, 'DENİZ' ADINI ALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ALMANYA'da yaşayan Dennis Patrick (38), gurbetçi komşularını ziyarete geldiği Kayseri'de Müslüman olup, 'Deniz' ismini aldı.

ALMANYA'da yaşayan Dennis Patrick (38), gurbetçi komşularını ziyarete geldiği Kayseri'de Müslüman olup, 'Deniz' ismini aldı. Dennis Patrick, Almanya'daki Türklerin yaşamlarından etkilenip Müslüman olmaya karar verdi. Kayseri'ye tatil için gelen komşularını arayan Patrick, İslam dinini yakından tanımak için yanlarına gelmek istediğini söyledi. Komşularının davetiyle 10 gün önce Kayseri'ye gelen Patrick, burada camileri ziyaret etti. İslamiyet'i daha yakından tanımak adına araştırmalar da yapan Alman Patrick, Müslüman olmak için İl Müftülüğü'ne başvurdu. Müftülük'te Patrick için ihtida töreni düzenlendi. Törende kelimeişehadet getiren Dennis Patrick, Müslüman olarak 'Deniz' adını aldı. Patrick, 'Almanya'da çevremdeki Müslüman arkadaşlarımın yaşayışlarını gördüm ve onlardan etkilendim. Müslüman olmaya karar verdim dedi. İhtida töreni sonrasında İl Müftü Vekili Mehmet İzci, Deniz'e, Almanca Kur'an-ı Kerim meali ve İslam dinini anlatan kitap seti hediye etti.

ALMAN DENNİS MÜSLÜMAN OLDU, 'DENİZ' ADINI ALDI

ALMAN DENNİS MÜSLÜMAN OLDU, 'DENİZ' ADINI ALDI

ALMAN DENNİS MÜSLÜMAN OLDU, 'DENİZ' ADINI ALDI

ALMAN DENNİS MÜSLÜMAN OLDU, 'DENİZ' ADINI ALDI

ALMAN DENNİS MÜSLÜMAN OLDU, 'DENİZ' ADINI ALDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kayseri'de 4 bin yıl öncesine ait kemik kalıntıları bulundu! Arkeologlar 'Biz de şaşkınız' diye açıkladı

Kayseri'de 4 bin yıl öncesine ait kemik kalıntıları bulundu! Arkeologlar "Biz de şaşkınız" diye açıkladı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile telefonda görüştü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Steinmeier ile görüşmesinde Türkiye-Almanya ilişkileri ile Afganistan ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Steinmeier ile görüşmesinde Türkiye-Almanya ilişkileri ile Afganistan ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele...
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Gökhan Çıra Serenay Sarıkaya
Spor Diego Marcao Ali Koç Okan Buruk Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ALMAN DENNİS MÜSLÜMAN OLDU, 'DENİZ' ADINI ALDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 16:40:23. #1.17#