Alman demir yolu şirketi Deutsche Bahn, glifosat içeren ilaç kullanmayacak

Almanya'da devlet demir yolu işletmeleri Deutsche Bahn, raylarda yabani otların yetişmesini engellemek için kullandıkları glifosat içeren ilacı, kanserojen olma riski taşıdığı gerekçesiyle kullanmayı bırakacaklarını açıkladı.

Alman WirtschaftsWoche dergisine konuşan şirketin alt yapı sorumlusu Ronald Pofalla, "33 bin kilometrelik demir yolu ağımızı glifosat kullanmadan ve çevreye zarar vermeden nasıl işletebileceğimiz hakkında bir araştırma projesi hazırlayacağız." dedi. Euronews.com'da Görüntüle