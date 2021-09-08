Alman dalgıç Saros Körfezi'ne hayran kaldı
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Alman dalgıç Saros Körfezi'ne hayran kaldı

Alman dalgıç Saros Körfezi'ne hayran kaldı
Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı - Haberler | Güncel

Almanya'dan Türkiye'ye dalış için gelen Vanessa de Beyer, Saros Körfezi'ne hayran kaldı.

Almanya'dan Türkiye'ye dalış için gelen Vanessa de Beyer, Saros Körfezi'ne hayran kaldı.

Arkadaşı Halil Dural ile Edirne'nin Enez ilçesine gelen Beyer, dalgıç eğitmenleri eşliğinde 1 saat Enez açıklarında dalış yaptı.

Beyer, dalışın ardından AA muhabirine, Saros Körfezi'ne hayran kaldığını, deniz altının çok güzel olduğunu söyledi.

Hırvatistan ve Mısır'da daha önce dalış yaptığını anlatan Beyer, "İlk defa Enez'e geliyorum, çok hoşuma gitti. Su, sualtı görüntüleri ve balıklar çok güzel. Herkese tavsiye ederim." dedi.

Dural ise her yıl Enez'e dalış için geldiğini, bu sene Alman arkadaşını da getirdiğini belirtti.

Enez'in denizinin çok güzel ve temiz olduğunu anlatan Dural, özellikle ilçenin tarihini anlatan batık ve su altındaki heykellerin, balıklarla muhteşem görüntüler oluşturduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı

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