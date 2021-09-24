Alman Daimler, Avrupa Batarya İttifakı'na katılıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alman Daimler, Avrupa Batarya İttifakı'na katılıyor

AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Alman Daimler, Avrupa Batarya İttifakı'na katılıyor

Alman otomotiv üreticisi Daimler bünyesinde bulunan Mercedes Benz, Avrupa'da elektrikli araçlar için batarya üreten ortak girişim Automotive Cells Company'nin (ACC) yüzde 33 hissesini satın alacağını duyurdu.

Alman otomotiv üreticisi Daimler bünyesinde bulunan Mercedes Benz, Avrupa'da elektrikli araçlar için batarya üreten ortak girişim Automotive Cells Company'nin (ACC) yüzde 33 hissesini satın alacağını duyurdu.

Daimler'den yapılan açıklamada, Mercedes Benz'in, geçen yıl Fransa'nın Stellantis ve Total Energies şirketleri tarafından kurulan ACC'den yüzde 33 pay alarak Avrupa Batarya İttifakı'nda eşit hissedar olacağı belirtildi.

Mercedes Benz'in gelecek yıl ACC'ye 500 milyon avro seviyesinde yatırım yapacağı bildirilen açıklamada, Alman şirketin toplam yatırımının 1 milyar avronun altında olacağı kaydedildi.

Daimler ve Mercedes Benz Üst Yöneticisi (CEO) Ola Kallenius, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ACC'ye yatırımın, şirketin karbon nötr hedefine ulaşmasında stratejik bir dönüm noktası olduğunu belirterek, yeni ortaklığın bataryada arz güvenliği sağlayacağını vurguladı.

Piyasa koşullarının izin vermesi halinde elektrikli araçlara 2030'da tam geçiş yapmayı planlayan Daimler, söz konusu bataryaların çoğunluğunu dünyadaki en büyük üreticiler arasında yer alan Çinli CATL şirketi, Güney Kore merkezli LG Chem ve SK Innovation'dan temin ediyor.

Öte yandan, Avrupa'da batarya piyasasının 2025 yılına kadar 250 milyar avroya ulaşması öngörülüyor.

Elektrikli otomobil üretiminde katma değerin önemli bir kısmını oluşturan batarya hücresi tedariki, Avrupa sanayisi için büyük önem taşıyor.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Sezai Temelli Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Acun Ilıcalı
Spor Cristiano Mesut Özil Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Alman Daimler, Avrupa Batarya İttifakı'na katılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 15:01:23. #1.17#