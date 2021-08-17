Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier: "Kabil Havalimanı'ndaki çaresizliğin görüntüleri Batı siyaseti için utanç verici"
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Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier: "Kabil Havalimanı'ndaki çaresizliğin görüntüleri Batı siyaseti için utanç verici"

Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier: 'Kabil Havalimanı'ndaki çaresizliğin görüntüleri Batı siyaseti için utanç verici'
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Kabil Havalimanı'ndaki çaresizlik görüntülerinin Batı siyaseti için utanç verici olduğunu söyledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Kabil Havalimanı'ndaki çaresizlik görüntülerinin Batı siyaseti için utanç verici olduğunu söyledi.

Steinmeier, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, Kabil'deki görüntülere ve Afganistan'daki gelişmelere kimsenin kayıtsız kalamayacağını belirtti.

"Kabil havaalanındaki çaresizliğin görüntüleri Batı siyaseti için utanç verici." ifadesini kullanan Steinmeier, Almanya'nın şimdi Afganistan'daki vatandaşlarını ve Almanya'ya yardım eden Afganları tahliye etmesi gerektiğini aktardı.

Steinmeier, Afgan hükümetinin hızlı yıkılması ve Taliban'ın direniş olmadan ülke yönetimini ele geçirmesinin gelecekte kalıcı etkiler bırakacağını dile getirerek, Afganistan'da yıllarca süren çabaların başarısızlığının "temel soruları" gündeme taşıdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, bu soruların hızlı değil, dürüst bir şekilde cevaplandırılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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