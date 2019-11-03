03.11.2019 16:05

Alman çoban köpekleri Çekmeköy'de yarıştı

-Köpeklerin ringde boy göstermesi havadan görüntülendi

İSTANBUL - Alman Çoban Köpekleri Türkiye ve Ortadoğu Şampiyonası, Çekmeköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlendi. 11 ülkeden gelen yaklaşık 150 köpek, farklı kategorilerde birinci gelebilmek için birbirleriyle yarıştı. Ringe çıkmadan önce güvenlik amacıyla karakter testine tabi tutulan köpeklerin, komutlara itaat alışkanlığı ölçüldü.

Çekmeköy Belediyesi, bu yıl sekizincisi düzenlenen Alman Çoban Köpekleri Türkiye ve Ortadoğu Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Alman Çoban Köpeği Irk ve Spor Derneği ve Royal Canin firması ile işbirliği halinde düzenlenen şampiyonaya 11 ülkeden yaklaşık 150 köpek katıldı.

Çekmeköy Belediyesi Ömerli Spor Tesisleri'nde gerçekleşen şampiyonada köpekler, yaş ve cinsiyet gibi kriterlere göre farklı kategorilere ayrıldı. Ringe çıkarak kendilerini sergilemek üzere alana gelen köpekler, ringe çıkmadan önce güvenlik amacı olarak karakter testine tabi tutuldu. Özel elbiselerini giyen görevli eğitmenlerin, ellerindeki sopalarla saldırdıkları köpeklerin reaksiyonları ve sahipleri tarafından verilen komutlara itaat dereceleri ölçüldü. Görevlilerin kullandıkları elastik sopalar ise köpeklere vurmak amacıyla değil, sadece tepkilerini ölçmek amacıyla kullanıldı. Kendilerine yapılan saldırıya yeterli tepkiyi vermeyen veya gereken tepkiyi vermesine rağmen sahibinin 'Bırak' komutuna uymayan köpekler ringe çıkarılmadan yarışmadan elendi. Karakter testini başarıyla geçen köpekler ise ringde boy göstermeye hak kazandı. Karakter testi sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Ringdeki yarışmalarda ise yurtdışından gelen uzmanlar tarafından köpeklerin kemik yapısı, yüz ifadesi, yürüyüş, koşuş, kendini sergileme gibi kriterler incelendi. Yaş grubu ve cinsiyet gibi her kategoride incelenen kriterlere göre dereceye giren köpekler ve sahipleri ise ödüllendirildi. Ödül alan köpeklerden Arya'nın sahibi Mert Tarik, "Arya benim can dostum. 2 aylıkken aldım, şu anda 15 aylık. Kazanmak mükemmel bir duygu. İkinci defa bu yarışmaya geliyorum ve bu yaşadığım ikinci birincilik. Arya'mla Allah izin verirse daha ilerilere gideceğiz" dedi.

Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Latif Coşar ise, "Çekmeköy'de üçüncüsü, Türkiye'de sekizincisi düzenlenen Alman ırkı Çoban Köpekleri Yarışması'ndayız. Çok eğlenceli. Aynı zamanda hayvan sevgisini aşılamak adına güzel bir etkinlik. Aynı zamanda da bir sosyal sorumluluk projesi. İştirakçi firmalarımız buraya sponsor oldular. Son etabı sanırım Almanya'da düzenlenecek. Belediye Başkanımız Ahmet Poyraz adına buraya katıldım ve kendisinin selamlarını iletmiş olayım. Katılan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Köpeklerin ringde boy gösterdiği anlar ise havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA