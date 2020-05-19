Alman çiftçiler sadece korona ile değil kuraklıkla da mücadele ediyor Alman çiftçiler dünya genelindeki her çiftçi gibi koronavirüs nedeniyle alınan sert önlemler nedeniyle zorluklar yaşıyor.

Alman çiftçiler dünya genelindeki her çiftçi gibi koronavirüs nedeniyle alınan sert önlemler nedeniyle zorluklar yaşıyor. Ancak buna bir başka sorun daha eklenmek üzere. İki yıl üst üste kuraklık nedeniyle pek çok ürünü zarar gören Alman çiftçiler, şimdi üçüncü kez kuraklık yaşamasından korkuyor. Kaynak: DailyMotion.com