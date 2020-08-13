Alman çiftçiler öfkeli: Bize 200.000 euro sübvansiyon değil adil fiyatlar verin Geçen sonbaharda, yaklaşık 15.000 Alman çiftçi traktörleriyle yeni yönetmeliklere ve yasalara karşı gösteri yaptı.

Geçen sonbaharda, yaklaşık 15.000 Alman çiftçi traktörleriyle yeni yönetmeliklere ve yasalara karşı gösteri yaptı. Yeni gübre düzenlemesi, sentetik gübrelerin kullanımını kısıtlıyor. Bu çiftçiler için ürün kaybına yol açabilecek bir uygulama. Yeni hayvan refahı yasaları da ahırlarda birçok küçük çiftçinin karşılayamayacağı pahalı dönüşümler gerektiriyor. Alman çiftçiler öfkeli. Kaynak: DailyMotion.com