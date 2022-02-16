Alman çelik endüstrisi yüksek elektrik maliyetleriyle mücadele ediyor

Alman çelik endüstrisinin son aylarda elektrik ve gaz maliyetlerindeki keskin artışla mücadele ettiği kaydedildi.

Thyssenkrupp Steel Avrupa'nın Üst Yöneticisi (CEO) Bernhard Osburg, Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt tarafından düzenlenen "Çeliğin Geleceği 2022" konferansında yaptığı açıklamada, "Yalnızca son 6 ayda gaz ve elektrik harcamalarımız üç haneli milyon avro arttı." şeklinde değerlendirmede bulundu.

Çelik endüstrisinin dönüşümü için koşulların yakında AB ve Alman Federal Hükümeti tarafından açıklığa kavuşturulmasını umduğunu dile getiren Osburg, "Zaman tükeniyor." yorumunu yaptı.

Alman Çelik Birliği (Die Wirtschaftsvereinigung Stahl) Başkanı Hans Jürgen Kerkhoff de aynı konferansta yaptığı açıklamada, çelik endüstrinin enerji maliyetlerinde eşi görülmemiş bir artışla mücadele ettiğini söyledi.

Kerkhoff, Alman çelik endüstrisi için artan elektrik ve gaz fiyatlarının halihazırda 1,5 milyar avroluk ek maliyet oluşturduğuna dikkati çekti.