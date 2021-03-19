KİLİS Alman Büyükelçiden, Türkiye'nin mülteci politikasını övdü
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KİLİS Alman Büyükelçiden, Türkiye'nin mülteci politikasını övdü

19.03.2021 13:32 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:04

Alman Büyükelçiden, Türkiye'nin mülteci politikasını övdüALMANYA'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Türkiye'ye iç savaştan kaçan Suriyeli sivilleri sıcak hoşgörüyle ülkelerine kabul etmesinden dolayı teşekkür etti.

Alman Büyükelçiden, Türkiye'nin mülteci politikasını övdü

ALMANYA'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Türkiye'ye iç savaştan kaçan Suriyeli sivilleri sıcak hoşgörüyle ülkelerine kabul etmesinden dolayı teşekkür etti.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz beraberindeki heyet ile birlikte AB fonlarından yaptırılan yeni Kilis Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Büyükelçi Schulz, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık ile birlikte hastane inşaatını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık, Kilis'in kendi nüfusu kadar Suriyeli barındıran bir kent olduğunu belirterek, "Suriyeli kardeşlerimize hizmet etmek için böyle tesislere ihtiyacımız var. Türkiye Cumhuriyeti tarafından Suriye'nin kuzeyinde 200 yataklı 3 ayrı hastane yapılmıştır? dedi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ise Türkiye'nin 3 milyon 600 bin Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığını ifade ederek, 'Kilis'te 110 bin Suriyeli nüfusu yaşıyor. Almanya adına hem Türkiye Cumhuriyeti'ne hem de Kilis halkına sıcak hoşgörüyle bu insanları kabul ettikleri için teşekkür ediyorum. Kilis nüfusunun iki misli arttığını da biliyorum. Bu durum haliyle alt yapının ve belediye hizmetlerinin o şekilde artması demektir. Belediyeciliğin yanı sıra bütün alt yapının, özellikle sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi gerekiyor. Bu salgın döneminde böyle bir mükemmel bir tesisin yapılması önemlidir' dedi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, nüfuslarının iki katına çıkmasına rağmen aldıkları destekler ile kent sakinlerine hizmet vermeye devam ettiklerini kaydetti.

KİLİS Alman Büyükelçiden, Türkiye'nin mülteci politikasını övdü
KİLİS Alman Büyükelçiden, Türkiye'nin mülteci politikasını övdü
KİLİS Alman Büyükelçiden, Türkiye'nin mülteci politikasını övdü
KİLİS Alman Büyükelçiden, Türkiye'nin mülteci politikasını övdü
KİLİS Alman Büyükelçiden, Türkiye'nin mülteci politikasını övdü
KİLİS Alman Büyükelçiden, Türkiye'nin mülteci politikasını övdü
KİLİS Alman Büyükelçiden, Türkiye'nin mülteci politikasını övdü
KİLİS Alman Büyükelçiden, Türkiye'nin mülteci politikasını övdü
KİLİS Alman Büyükelçiden, Türkiye'nin mülteci politikasını övdü
KİLİS Alman Büyükelçiden, Türkiye'nin mülteci politikasını övdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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