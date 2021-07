Alman Büyükelçi Schultz, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Devlet Nişanı takdim etti

ANKARA (İHA) – Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schultz, "Almanya ve Türkiye arasında ekonomik ilişkiler karşılıklı güven ve anlayışın ifadesidir. Her yıl ikili ticaret hacmi artıyor. Yine iki ülkede de şirketler temsilciliklerini kuruyor ve üretim tesisleri inşa ediyor" dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Almanya Federal Cumhuriyeti Devlet Nişanı'na layık görülen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Almanya Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle Devlet Nişanı'nı ve takdim belgesini Büyükelçi Jürgen Schultz'un elinden aldı. Nişan takdim töreninde konuşan Büyükelçi Schultz, "Almanya ve Türkiye arasında ekonomik ilişkiler karşılıklı güven ve anlayışın ifadesidir. Her yıl ikili ticaret hacmi artıyor. Yine iki ülkede de şirketler temsilciliklerini kuruyor ve üretim tesisleri inşa ediyor. Siyasetten bağımsız olarak da her iki ülkede toplumlar arasında yoğun bir ilişki bulunuyor. Ekonomi alanındaki ilişkilerimiz tabii ne kadar yakın ve çok yönlüyse de ülkelerimiz arasındaki ortaklığımız bunun çok çok ötesinde. Dostluğumuz da bunun çok çok ötesinde. Bu yakın ortaklığımızdan ekonomi de elbet faydalanıyor. Türkiye ve Almanya arasında ekonomi alanında mal ve hizmet alımının çok ötesinde derin bağlar mevcut. On yıllara dayanan bu bağlar her iki ülkenin insanları sayesinde kuruldu. Bu insanlar ülkelerimiz arasında benzersiz ilişkinin de hikayesini yazdı" dedi.

Hisarcıklıoğlu'na liyakat nişanı takdim ederek onu onurlandırmak istediklerini belirten Büyükelçi Schultz, "Başkan olarak görev yapmış olduğunuz 18 yıl boyunca Alman şirketlerinin sorunlarının çözümleri için başvurabilecekleri bir güvenilirliğe sahip oldunuz her zaman. Alman şirketleri gerek Türkiye'de ilk kez yatırımlarda olsun, gerekse onay lisans sorunlarında olsun veya belediyelerle iletişim konusunda ve tapu konularında aslında her türlü problem ve sıkıntılarda sizin desteklerinize güvenebileceklerini her zaman bildiler" diye konuştu.

Törende konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ise şunları söyledi:

"Bu 1. sınıf liyakat nişanı Türk-Alman dostluğunun bir yansıması. Ben bu liyakat nişanının verilmesi gerekçelerine baktım. Sanırım bu nişanın gereksinimlerini en fazla karşılayan Rifat Bey'dir diye düşünüyorum. Türk-Alman dostluğuna katkı, ekonomik ve sosyal yaşama katkı, hayırseverlik ve aynı zamanda sorun çözücülük çok önemli değerler. Rifat Bey genelde işverenleri temsil ediyor ama gerçekten işçi dostu, esnaf dostu ve insan dostu bir insan. Her zaman olumlu bir isim ve güler bir yüz. Sanıyorum bu kimliği ile Alman ve Avrupalı dostlarımızın da Türkiye'de iş ve yatırım yapmasının da çok büyük etkisi oldu."

Konuşmaların ve Devlet Nişanı'nın takdiminin ardından toplu hatıra fotoğraf çekinildi. Törene Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Alman Sanayi ve Ticaret Odası Onursal Başkanı Eric Schweitzer, Alman Sanayi ve Ticaret Odası CEO'su Dr. Martin Wansleben, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Markus Slevogt ve Genel Sekreteri Thilo Pahl, HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken de katıldı. - ANKARA

