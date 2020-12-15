Alman berberler açık havada tıraş dönemi başlattı

Almanya 'nın Delmenhorst kentinde, koronavirüs nedeniyle kapatılan kuaför salonu işletmecileri çareyi Türk meslektaşlarında buldu. Alman berberler de tıraş olmak isteyen müşterilerine açık havada hizmet vermeye başladı. Almanya'da Aşağı Saksonya eyaletinde yer alan Delmenhorst kentinde koronavirüs nedeniyle berberlerin kapatılmasının ardından kuaför işletmecileri tıraş olmak isteyen vatandaşlara açık havada hizmet vermeye başladı. Görüntüler, Türkiye'yi aratmadı. Alman kuaför işletmecisi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle talepleri karşılamak için müşterilerini açık havada işyerinin önünde mesafeli ve maskeli şekilde tıraş ediyor. İşletme sahibi, yaklaşan Noel Bayramı nedeniyle taleplere yetişebilmek için bu uygulamaya gittiklerini ifade etti. Açık havada hasta olma tehlikesine rağmen müşterilerin uygulamadan memnun olduğu dile getirildi. ALMANYA'DA TEDBİRLER AĞIRLAŞIYORAlmanya'da 16 Aralık'tan itibaren koronavirüs tedbirleri sıkılaştırılıyor. Ülkede temel ihtiyaçların satıldığı iş yerleri dışında tüm mağazalar kapalı tutulacak. Benzin istasyonları, oto tamirciler, eczaneler, optikler, bankalar gibi iş yeleri açık kalırken güzellik merkezleri, berber, kuaför ve masaj salonları ile dövmeciler tamamen kapatılacak. Okulların 16 Aralık-10 Ocak arasında kapatılması istenirken, son sınıfta eğitim gören öğrenciler için ayrı düzenlemeler yapılabilecek. Okullar uzaktan eğitim verebilecek.İBADETHANELERDE SIKI DENETİMİşverenlerden çalışanlarına uzaktan çalışma imkanı sağlanması veya söz konusu dönemde izin verilmesi istendi. Bunun yanı sıra kapatılan bar ve restoranlar gibi işletmeler paket servisle hizmet verebilecek. Kamusal alanında ise alkol tüketimi yasaklanacak.Kilise, sinagog ve camilerde 1,5 metre mesafe kuralına ve maske takma zorunluğuna uyulması durumunda ibadetler yapılabilecek. Ek düzenlemeler için İçişleri Bakanı gelecek günlerde dini cemaatlerle görüşmeler yapacak.YAŞLI BAKIM EVLERİNDE HAFTA BİRDEN FAZLA TEST UYGULAMASIYaşlı ve bakımevlerinde haftada birden fazla koronavirüs testi yapılacak. Vaka sayılarının yüksek olduğu bölgelerde de yerel yönetimlere ek önlemler alma imkanı verilecek.Ülke dışına ve yurt içinde zorunlu olmayan seyahatlerden vazgeçilmesi çağrısında bulunuldu.. Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanları tedbirleri yeniden değerlendirmek için 5 Ocak'ta yeniden bir araya gelecek. Önlemleri,n 10 Ocak'a kadar geçerli olacağı belirtildi.ALMANYA'DA SON DURUM

Almanya'da bugüne kadar 22 bin 887 kişi koronavirüsten hayatını kaybederken, ülkede vaka sayısı 1 milyon 357 bin 141'e yükseldi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı