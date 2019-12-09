Alman belediye başkanı, Türklere saldıran siyasetçi ile el sıkışmadığı için mahkemeye verildi
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Alman belediye başkanı, Türklere saldıran siyasetçi ile el sıkışmadığı için mahkemeye verildi

Aşırı sağcı siyasetçi kendisiyle el sıkışmayan başkanı mahkemeye verdi

09.12.2019 08:29 | Son Güncelleme: 09.12.2019 08:29
Alman belediye başkanı, Türklere saldıran siyasetçi ile el sıkışmadığı için mahkemeye verildi

'nın orta kesimlerindeki Thuringa bölgesinde bulunan Eisenach Belediyesi Başkanı Katja Wolf, aşırı sağcı parti NPD üyesi Patrick Wieschke ile el sıkışmadığı için dava edildi.


Belediye Başkanı Katja Wolf, Neo Nazi faaliyetlerinden ötürü daha önce suçlu bulunması nedeniyle Patrick Wieschke ile el sıkışmayı reddetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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