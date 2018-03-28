Alman Başsavcılığından "Puigdemont" Açıklaması

Almanya'da Schleswig Başsavcılığının, ülkede tutuklu bulunan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un iadesine ilişkin başvuruyu bu hafta mahkemeye sunmayacağı bildirildi.

Schleswig Başsavcılığından Alman Haber Ajansına (DPA) yapılan açıklamada, bu konudaki dosyanın incelenmesinin çok karmaşık olduğu belirtildi.

Başsavcılığın Puigdemont'un iadesi konusundaki başvuruyu bu hafta Schleswig-Holstein Yüksek Eyalet Mahkemesine sunmayacağı ifade edilen açıklamada, başsavcılığın mahkemeye başvuru yapması konusundaki kararı gelecek haftanın başında vermesinin beklendiği kaydedildi.

Öte yandan Puigdemont'u cezaevinde ziyaret eden Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Bernd Lucke, yargının kararını açıklayana kadar eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı'nın serbest bırakılmasını talep etti.

Puigdemont'un cezaevinde özel muamele görmediğini belirten Lucke, ancak kendisini burada iyi hissettiğini ifade etti.

Lucke, Puigdemont'un Almanya'ya siyasi sığınma başvurusu yapıp yapmayacağına ilişkin de Alman anayasası kendisine böyle bir hak tanımadığından dolayı başvuru yapmadığını kaydetti.

Puigdemont, pazar günü Danimarka ile Almanya'yı birbirine bağlayan A7 otoyolunda gözaltına alınmış ve Neumünster Cezaevi'ne konulmuştu.

Neumünster'deki yerel mahkeme de iki gün önce Puigdemont'un kimlik tespitinin yapmasının ardından tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

İspanya Yüksek Mahkemesi, geçen hafta cuma günü Puigdemont ve firari dört siyasetçi hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı çıkarmıştı.

Puigdemont ve dört eski bakan, Katalonya'da 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası haklarında başlatılan soruşturma nedeniyle Belçika'ya kaçmıştı.