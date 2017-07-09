Alman Basınından Flaş İddia: Alman Ordusu Bugün İncirlik'ten Çekilmeye Başladı

Der Spiegel, terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD liderliğinde kurulan uluslararası koalisyona istihbarat uçuşlarıyla destek sağlayan Almanya'nın Ürdün'deki askeri üsse bugün öğlen saatlerinden itibaren taşınmaya başlayacağını yazdı.

Matthias Gebauer imzalı habere göre, taşınma işlemleri kademeli olarak gerçekleşecek.

İNCİRLİK'TE 260 ASKERİ VAR

Alman ordusunun İncirlik Üssü'nde hâlihazırda yaklaşık 260 askeri bulunuyor.

Söz konusu askerler Alman ordusuna bağlı Tornado jetlerinin Suriye'de gözetim görevlerine ve DEAŞ karşıtı koalisyonun uçaklarına yakıt dolumundan sorumlu olarak görev yapıyordu.

ALMAN'YA ÇEKİLME KARARI ALMIŞTI

Türkiye'nin Alman milletvekili heyetinin İncirlik askeri üssünü ziyaret etmesine izin vermemesinin ardından Alman hükümeti ve meclisi Türkiye'den çekilerek Ürdün'e taşınma kararı almıştı.