Almanya, Hollanda ve Bulgaristan'dan Dikkat Çeken Türkiye Çıkışları

Alman basınında Türkiye'nin attığı adımların ardından Almanya'nın da PKK ve FETÖ yapılanması konusunda artık karşılık vermesi gerektiği yazılırken, Hollanda Başbakanı'ndan "Türkiye ile İlişkilerin düzelmesinin iyi olacağını düşünüyorum" açıklaması geldi. Başka bir açıklama ise Bulgaristan'dan geldi. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, "Türkiye'nin AB'ye üye olacağı konusunda ikiyüzlülüğü bırakalım. En iyisi oturalım ve Türkiye ile AB arasında özel bir anlaşma yapalım" dedi. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Maria Adebahr da Türk hükümetiyle görüşmeleri devam ettirmeye ve ilişkilerdeki gerilimin azaltılmasına hazır olduklarını söyledi.

HOLLANDA'DAN TÜRKİYE ÇIKIŞI

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin halen "soğuk" olduğunu belirterek, "İlişkilerin düzelmesinin iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

Rutte, Hollanda'nın De Telegraaf gazetesine verdiği röportajda, Türkiye-Hollanda ilişkilerini değerlendirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"İlişkilerin düzelmesinin iyi olacağını düşünüyorum. Türkiye bir NATO ortağıdır. Şu anda iki ülkede de büyükelçilik yok. Yani yaşananlar bir tiyatro değildi."

"BAKANLAR SEVİYESİNDE İŞBİRLİĞİ VAR"

Hamburg'ta yapılan G20 Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı masada oturduklarını ama iletişim kurmadıklarını belirten Rutte, bakanlar seviyesinde iş birliği olduğunu söyledi.

Hollanda hükümeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Cumhurbaşkanlığı Referandumu öncesinde Hollanda'da yaşayan Türkler ile yapmak istediği ziyarete izin vermemişti.

BİR ÇIKIŞ DA BULGARİSTAN'DAN: İKİ YÜZLÜLÜĞÜ BIRAKALIM

Bulgaristan Devlet Televizyonu'nun (BNT) en çok izlenilen ve haftalık canlı yayınlanan 'Panorama' adlı programına katılan Başbakan Boyko Borisov, Türkiye ile AB arasında özel bir anlaşma imzalanmasından yana olduğunu söyledi. AB'ninTürkiye ikiyüzlü davrandığını belirten Başbakan Borisov, "Türkiye'nin AB'ye üyeliği konusunda ikiyüzlülüğü bırakalım. En iyisi oturalım ve Türkiye ile AB arasında özel bir anlaşma yapalım.Ayrıca 5-6 maddeden oluşacak anlaşmaya gümrük kolaylığı noktası da dahil edilmeli" diye konuştu.

"ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDERİM"

Sığınmacılar konusuna da değinen Borisov,Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a teşekkür ettiğinisöyledi. Program sunucusunun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayır diyebilir misiniz?" sorusu üzerine Borisov, "Biz birçok şey için ona 'Hayır' dedik, fakat bir konuda her zaman 'Evet' dedik. Bulgaristana yönelik sığınmacı akını bıçak gibi kesildi. Sınırın korunması için Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi anlaşıyoruz" dedi.

ALMANYA'DAN SÜRPRİZ ÇAĞRI: BİZ HAZIRIZ

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Maria Adebahr, Türk hükümetiyle görüşmeleri devam ettirmeye ve ilişkilerdeki gerilimin azaltılmasına hazır olduklarını söyledi.

Adebahr, bugün Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Türkiye'de nisan ayında Suriye sınırı yakınlarında gözaltına alınan Alman vatandaşı David Britsch'in dün serbest bırakılmasını değerlendirdi.

Bunun son dönemde Türkiye'de alınan kararlar kapsamında bir başka olumlu sinyal olduğunu ifade eden Adebahr, bu kararların iki ülke arasında adım adım yeniden güveni inşa etme çalışmasına yönelik umut olabileceğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel'in son haftalarda başlayan görüşmelerin devam etmesini kararlaştırdıklarını aktaran Adebahr, "Biz, Türk hükümetiyle görüşmeleri devam ettirmeye ve ilişkilerimizdeki gerilimin azaltılmasına doğru gidilmesine hazırız." diye konuştu.

İlişkilerde "olumlu bir gelişme" gördüklerini ifade eden Adebahr, ancak iki ülke arasında zor konuların bulunduğunun da unutulmaması gerektiğini kaydetti.

ALMAN GAZETESİ: ALMANYA FETÖ'YE ELEŞTİREL BAKMALI

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Süddeutsche Zeitung'da (SZ) yayımlanan yorumda Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Almanya'ya davet etmesi ve Almanya'nın FETÖ yapılanmasına daha eleştirel bakması gerektiği belirtiliyor.

"ALMANYA'NIN TÜRKİYE KARŞILIK VERMESİNİN ZAMANI GELDİ"

Türkiye'de cezaevinde tutulan Alman vatandaşlarının son dönemde art arda serbest bırakılmasına atıfta bulunan gazete, Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in 20 Temmuz'da açıkladığı yeni Türkiye politikasının işe yaradığını ve artık Almanya'nın da Türkiye'ye karşılık verme zamanının geldiğini kaydediyor.

"ANKARA İLE YAKINLAŞMA İMKANLARI MEVCUT"

Mike Szymanski imzalı yorumda, önceliğin Türkiye'de Şubat ayından bu yana tutuklu bulunan gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılmasını sağlamak olduğu vurgulanarak, Gabriel'in Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile Antalya'da yaptığı görüşmeden kısa süre sonra Yücel'e uygulanan tecridin kaldırıldığına dikkat çekiliyor ve ekleniyor:

"Ankara ile yakınlaşma imkanları mevcut. Bunun ilk adımı Gabriel'in Çavuşoğlu'nu Almanya'ya davet etmesi olabilir. Aylar süren kavgaların ardından bu tür bir buluşma, Almanya'daki birlikte yaşamı da derinden etkileyen bir krizde, en azından atmosferi yumuşatacak büyük bir ilerleme olur."

PKK VE FETÖ

Yorumda Almanya'nın terör örgütü PKK'nın Almanya'daki yapılarına karşı mücadeleyi daha ciddi bir şekilde yürütme taahhüdünde bulunabileceği, ayrıca Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tuttuğu FETÖ yapılanmasına daha eleştirel yaklaşmasının da Almanya'nın çıkarına olacağı değerlendirmesinde bulunuluyor.