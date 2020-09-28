Alman basını: Merkel, Rus muhalif Navalnıy'ı hastanede ziyaret etti

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in zehirlendiği iddia edilen Rus Muhalif lider Aleksey Navalnıy'ı hastanede tedavi gördüğü süreçte ziyaret ettiği belirtildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in zehirlendiği iddia edilen Rus Muhalif lider Aleksey Navalnıy'ı hastanede tedavi gördüğü süreçte ziyaret ettiği belirtildi.

Der Spiegel dergisinde yer alan haberde Başbakan Angela Merkel'in bir süre önce taburcu edilen Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ı Charite Hastanesinde tedavi gördüğü süre zarfında gizlice ziyaret ettiği ifade edildi.

Haberde muhalif Navalnıy'a yapılan gizli ziyaretin Merkel'in konuya ne kadar önem verdiğini ve Berlin hükümetinin konu aydınlanıncaya kadar bu işin peşini bırakmayacağını gösterdiği yorumunda bulunuldu.

Navalnıy'ın zehirlendiği iddiası

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşmasının ardından uçak Omsk şehrine inmişti.

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül'de, Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Seibert, 14 Eylül'de de Navalnıy'ın zehirlendiğinin İsveç ve Fransa'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını kaydetmişti.

Charite Hastanesi 7 Eylül'de, Navalnıy'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan çıktığını bildirmişti.

Navalnıy'ın ekibi de Noviçok grubuna ait kimyasalın daha önce Navalnıy'ın Tomsk kentinde kaldığı otel odasındaki su şişesinde bulunduğunu ileri sürmüştü.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy 23 Eylül'de Berlin'de tedavi gördüğü Charite Hastanesi'nde taburcu edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ