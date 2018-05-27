Alman Basını: Karius'un Hata Yapmasına Sergio Ramos'un Dirseği Neden Oldu
Alman ZDF Sport kanalı, Liverpool kalecisi Karius'un yaptığı skandal hataya 49. dakikada Sergio Ramos'tan yediği dirseğin neden olduğunu iddia etti.
Real Madrid'in 3-1 kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool kalecisi Loris Karius yaptığı 2 çok büyük hatayla geceye damga vurmuştu
Madrid'in Benzema'yla bulduğu ilk golde Karius elindeki topu direkt olarak yıldız golcünün ayağına bırakmış ve inanılması güç bir hataya imza atmıştı.
RAMOS DİRESEK ATTI
Alman ZDF Sport kanalı 49. dakikada Ramos'un kale önünde Karius'un yüzüne dirsekle vurup yerde kalmasına neden olduğu bir görüntüyü paylaştı.
Bu darbeden 2 dakika sonra Karius, tarihi hataya imza atarak Madrid'in ilk golüne sebep olmuştu. Alman televizyonu bu büyük hatanın, Karius'un yüzüne aldığı darbeden kaynaklanabileceğini iddia etti.
Ramos, maçın başlarında Salah'ı da sakatlayıp oyundan çıkmasına sebebiyet vermişti.
YORUMLAR (20)
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italyan Mafyasi Kraldi!!! Artik ispanya Mafyanin Krali!!! özellikle M. Salahi Sert Bi Foulle Yere Sermek icin R. Madridli Bir Cok Futbolcu Adamin Etrafini Dakikalarca Sarip öldürücü Dabeyi Koydular Macida ikinci Yarida Rahatca Basit Gollerle Güle Oynaya AldilarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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almanlarda hemen kalecilerini korumaya çalışıyor. istediğiniz kadar yırtının. karius maçı hediye ettiCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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kim ne derse dersin boyle bir final macinda bir kaleci boyle sacma sapan hata yapamaz hadi birinde oyle oldu peki diger golde ne oldu.resmen satmis maci yazik oldu ingilizlere onlarin yerinde olsam bir daha kale teslim etmem onaCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Real kalleşce aldı kupayı kesinlikle ...salahı kasten sakatladılar ...Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Tatlisca sen cok karakter lisin degil miCevap Yaz Yayından Kaldır