Alman basını: Bir Alman yazılım şirketi Türkiye'ye muhalefetin telefonlarını dinlemesi için casus...

05.09.2019 14:44

Almanya'nın Bavyera bölgesinde savcıların başlattığı bir soruşturmada FinFisher adlı yazılım şirketinin Türkiye hükümetine muhalefetin telefonlarının dinlenebilmesi için casus yazılım sattığı iddia ediliyor.

Sueddeutsche Zeitung gazetesinde yer alan habere göre, Münih Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, söz konusu yazılım şirketinin teknik takip yazılımını ve ekipmanını yasa dışı yollarla Türkiye'ye ihraç ettiği iddia ediliyor.

Reuters haber ajansı ise FinFisher şirketinin konuyla ilgili bir yorum yapmadığı, e-posta ve telefon yoluyla iletilen soruları yanıtlamadığı ifade ediliyor.

Soruşturmaya konu olan Finspy adlı yazılımın 2017 yılında olağanüstü hal dönemindeki gözaltı ve ihraç kararlarını protesto etmek için düzenlenen bir eyleme katılanların telefonlarına yerleştirilmek üzere Türkiye tarafından satın alındığından şüphelenildiği belirtiliyor.

Reuters haberinde, Finspy aracılığıyla yazılımın yerleştirildiği telefonlardaki rehberlerin, fotoğraf ve videoların ele geçirilebildiği belirtiliyor.

Benzer iddialar 2018 yılında da gündeme gelmiş, Almanya Ekonomi Bakanlığı teknik takip ve casusluk yazılımlarının ihracı için herhangi bir lisans çıkarılmadığını açıklamıştı.

'Sahte internet sitesi aracılığıyla telefonlara sızıldı'

Alman basınında yer alan haberlerde ise Sınır Tanımayan Gazeteciler ve Avrupa Anayasal Haklar ve İnsan Hakları Merkezi temsilcilerinin söz konusu yazılımın kaynak kodlarını analiz ettiğini ve yazılımı geliştirenin Alman şirket olduğunun tespit edildiğini yazıyor.

Söz konusu örgütler, yazılımın Türkiye'ye yasa dışı yollarla satıldığı iddiasıyla bir suç duyurusunda bulunduklarını da belirtiyorlar.

Yazılımın Türkiye'de yayın yapan muhalif bir internet haber sitesinin sahte versiyonuna yerleştirildiği ve bu yolla telefonlara sızıldığı da iddia ediliyor.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Almanya temsilcisi Christian Mihr iddialar için "Alman casusluk yazılımının Türkiye'de gazeteciler ve muhalif kişilere karşı kullanıldığını görmek kabul edilebilir bir şey değil" diyor.