Alman Basın Konseyi'nden Bıld'e 'Ditib' Kınaması

Alman Basın Konseyi (Rundfunkrat), BILD gazetesinin terörle ilgili 28.12.2018 baskı ve internetteki bir haberinde, DİTİB Köln Merkez Camisi'nin fotoğrafını kullanmasının ardından kendilerine ulaşan şikayetleri değerlendirip verdiği kararda; haberin içeriği ve resmin bir bütünlük arz etmediği hükmüne vararak, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ni haklı buldu, BILD gazetesini de uyardı.

Söz konusu 'terör' haberinde, içeriğiyle alakası olmadığı halde haber resmi olarak DİTİB Köln Merkez Camisi'nin fotoğrafının kullanılmasını, 'gazetecilik ilke ve kurallarına aykırı' bulan Alman Basın Konseyi, bu uygulamasından dolayı BILD gazetesini kınama karar aldı.

Basın Konseyi'nin, "Haberin başlığı, içeriği ve kullanılan DİTİB Camii resmi bir bütünlük arz etmediğinden, yapılan şey okurda yanlış intiba, algı oluşturuyor. Böyle bir kompozisyonla DİTİB Derneği ve tüm taşra teşkilatlarının terör kaynaklı paralarla finanse edildiği intibaı oluşturmaktadır. Oysaki DİTİB Merkez Camii'nin ne terörle, ne de terör kaynaklı mali işlerle hiç bir alakası yoktur" denilen, Komisyon Başkanı Matthias Wiemer imzalı BILD'i kınama kararında, DİTİB'in Köln'de barış ve huzur içinde birlikte yaşamaya yönelik sembol bir dernek olduğu hatırlatıldı.

DİTİB genel merkezi ve kırktan fazla BILD okuyucusunun Almanya Basın Konseyi'ne BILD'i şikayetlerinin görüşülüp değerlendirildiği kınama kararında şöyle denildi:

"Şikayet Komisyonu, BILD'in ilgili haberinde, basın ahlak ilkelerinin 2. maddesinin açık ve net bir şekilde görüldüğü kanaatindedir. Komisyon çalışma prensip ve kuralları gereği, gazetenin kınanması hükmüne varılmıştır. Bu kınama kararının ilgili yayın organında yayınlanma mecburiyeti olmamakla birlikte, algı yerine olgunun haberleştirilmesi ilkesi açısından, yazı işlerine tavsiyede bulunulur. Hem şikayetin haklı gazetenin haksız olduğu, hem de kınama müeyyidesi komisyonda oy birliğiyle alınmıştır". - Ceylan

Kaynak: DHA