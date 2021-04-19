Alman Bankalar Birliği Başkanlığı'na Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing seçildi
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Alman Bankalar Birliği Başkanlığı'na Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing seçildi

Alman Bankalar Birliği Başkanlığı'na Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing seçildi
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Deutsche Bank Üst Yöneticisi (CEO) Christian Sewing, Alman Bankalar Birliği'nin yeni yönetim kurulu başkanı olacak.

Deutsche Bank Üst Yöneticisi (CEO) Christian Sewing, Alman Bankalar Birliği'nin yeni yönetim kurulu başkanı olacak.

Alman Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamada, Birlik Yönetim Kurulu'nun Sewing'i yeni başkan olarak seçtiği belirtildi.

Sewing'in, Alman Bankalar Birliği Başkanlığı'nı Nisan 2016'dan beri yapan Hans-Walter Peters'dan 1 Temmuz 2021'de devralacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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