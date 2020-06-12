Alman bakana Antalya'dan mektup
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Alman bakana Antalya'dan mektup

ALMAN Dışişleri Bakanlığı'nın 31 ülkenin seyahat uyarısını kaldırıp, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısına devam etme kararı üzerine, Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a bir mektup gönderdi.

Alman bakana Antalya'dan mektup
12.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:58

ALMAN Dışişleri Bakanlığı'nın 31 ülkenin seyahat uyarısını kaldırıp, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısına devam etme kararı üzerine, Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a bir mektup gönderdi.

Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını devam ettirdiği kararın kaldırılması için Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı ve NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a bir mektup gönderdi. Almanca mektupta, uzun yıllara dayanan Türk-Alman dostluğundan ve iki ülkenin karşılıklı siyasi ve ekonomik iş birliğine dikkat çeken Yavuz, "Öncelikle şunu vurgulamak isterim ki, Türkiye ve Almanya arasında kurulmuş olan turizm köprüsü Avrupa'nın ve Türkiye'nin geleceğine dair önemli bir görev üslenmektedir" dedi. Türkiye turizminin ilk olarak Alman turistlerle başladığını ve geliştiğini belirten Yavuz, "Son 30 yıl içinde ortaya çıkan birçok ekonomik ve siyasi sorunu turizm sayesinde çözebildik. Günümüzde Türkiye özellikle başarılı bir şekilde geliştirilmiş tatil konseptleri, modern ve bakımlı otelleri, uluslararası tecrübeye sahip yönetici kadrosu ve çalışkan turizm emekçileri ile dünyanın en sevilen ve ziyaret edilen tatil ülkeleri arasına girmiştir" diye konuştu.

Türkiye'yi yılda 50 milyon üzerinde turistin ziyaret ettiği ve gelenlerin doğal güzelliklerinin yanı sıra, kültürel zenginliklerin, tertemiz sahillerin ve Türk misafirperverliğinin tadını çıkardığını anlatan Yavuz, şöyle devam etti: "Yılda 5 milyon Alman misafir, yılın en sıcak günlerini Antalya sahillerinde, İstanbul'un tarihi alanlarında, Efes ile Truva arasındaki antik şehirlerde ya da Kapadokya'nın dağlarında geçirmektedir. Modern ve konforlu oteller ve tatil köyleri, tertemiz deniz ve güneş, uçsuz bucaksız sahiller ve ölçülü fiyatları ülkeniz insanları için tatil yapmak için geçerli nedenlerdir."'OBJEKTİF KARAR VERECEĞİNİZE EMİNİM'Alman Dışişleri Bakanlığı'nın 31 ülkenin seyahat uyarısını kaldırırken, Türkiye'ye seyahat uyarısının devam ettirildiğine dikkati çeken Yavuz, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Bay Maas, bütün otellerimiz korona tedbirleri kapsamında hazırlıklarını yaptı, turizm personeli Covid-19 eğitiminden geçti, bütün uçak şirketleri gereken hazırlıkları yaptı ve biz artık ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Meslektaşınız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun sanırım size ilettiği gibi Türkiye korona sürecini büyük bir dikkat ve özenle yönetti kontrol etti ve sonuçlandırdı. Ülkemizde çalışan yüzbinlerce turizm çalışanı olarak durumu gözden geçirmenizi rica ediyoruz. Bugün ya da 4 hafta sonra seyahat uyarısının kaldırılması sağlığa yönelik önemli bir değişiklik arz etmezken, aylardır beklemekte olan yüzbinlerce çalışanın hayatını olumsuz etkileyecek ve yapılmış olan yüzbinlerce rezervasyonun iptal edilmesi ve tatilcilerin mutsuzluğuna yol açacaktır. Objektif bir karar vereceğinize eminim."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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