Alman Bakan Seehofer: "AB-Türkiye (göç) mutabakatının yeniden hayata geçirilmesi büyük önem arz...
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Alman Bakan Seehofer: "AB-Türkiye (göç) mutabakatının yeniden hayata geçirilmesi büyük önem arz...

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Türkiye ve Yunanistan sınırındaki sığınmacı hareketliliğine dikkati çekerek, "Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasındaki mutabakatın yeniden hayata geçirilmesi büyük bir önem arz ediyor.

Alman Bakan Seehofer:
23.07.2020 16:59 | Son Güncelleme: 23.07.2020 17:36

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Türkiye ve Yunanistan sınırındaki sığınmacı hareketliliğine dikkati çekerek, "Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasındaki mutabakatın yeniden hayata geçirilmesi büyük bir önem arz ediyor." dedi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Batı Balkan ülkeleri ve bazı AB üyesi ülkelerin içişleri bakanlarının yanı sıra AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas'ın katılımıyla "Doğu Akdeniz Rotasında Düzensiz Göçle Mücadele" konulu toplantı düzenlendi.

İki gün süren görüşmelerin ardından yapılan ortak basın toplantısında, Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Almanya İçişleri Bakanı Seehofer ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas açıklamalarda bulundu.

Göç için Koordinasyon Platformu

Toplantıda Balkan rotası da dahil Doğu Akdeniz rotasında düzensiz göçle mücadele için merkezi Viyana'da olacak bir "Koordinasyon Platformu"nun kurulması kararlaştırıldı.

Avusturya İçişleri Bakanı Karnl Nehammer, AB dış sınırlarının korunması, düzensiz göçün önlenmesi ve AB'de kalma hakkı bulunmayan kişilerin sınır dışı edilmesi gibi konulara yönelik alınan düzenlemelerin hayata geçirilmesinde söz konusu platformun AB ve Batı Balkan ülkeleri arasında koordinenin sağlanmasına hizmet edeceğini söyledi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen günlük düzensiz göçmen akışında artış olduğunu ifade ederek, toplantının doğru zamanda yapıldığını kaydetti.

Seehofer, göç konusunun Avrupa'nın gündeminde uzun yıllar yer alacağını, bu nedenle göç sorununa ilişkin birlik içinde yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

AB Komisyonunun göç sorununa ilişkin eylül ayında açıklayacağı önerilerin AB Dönem Başkanlığını üstlenen Almanya için çok önemli olduğunu dile getiren Seehofer, Almanya'nın Dönem Başkanlığında birliğe ait ortak göç politikasının oluşmasına katkı sağlamak istediğini aktardı.

Geri gönderme politikalarının güçlendirilmesi vurgusu

Seehofer, göçmenlerin geldikleri ülkelerle çok yakın ilişki içinde hareket etmek istediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu ülkelerle yakın temas içerisinde hareket ederek, buradaki sorunları tespit edip, nasıl katkılar sağlamamız gerektiğini belirlememiz gerekiyor. Bu iş birliği hem sığınmacıların gelmesini önlemek hem de Avrupa'da sığınma hakkı elde etmemiş kişilerin geldikleri ülkelere gönderilmesi için büyük önem arz ediyor. Bu herkesin ortak talebi, bunun için güçlü bir geri gönderme politikası gerekli."

Göç güzergahındaki transit ülkelere yönelik çeşitli düzeylerdeki desteğin önemine işaret eden Seehofer, "Benim önem verdiğim bir başka konu da, bizler Avrupa'da iş gücü için düzenli göçün de yolunu açmalıyız. Böylelikle birçoğu sığınmacı gibi dolaylı yollara başvurmamış olacaktır." ifadesini kullandı.

Türkiye-AB mutabakatı

Seehofer, Yunanistan ve Türkiye sınırındaki sığınmacı hareketliliğine de değinerek, "AB ve Türkiye arasındaki mutabakatın yeniden hayata geçirilmesi büyük bir önem arz ediyor." diye konuştu.

Göçün kaynaklandığı ülkelerle iş birliği, transit ülkelere destek ve geri gönderme politikalarının yanı sıra iltica başvurularının da önemli bir başlık olduğunu kaydeden Seehofer, iltica başvurularının AB dış sınırında yapılması, kimin Avrupa'ya girip girmeyeceğine ilişkin sürecin iyi işletilmesi gerektiğini belirtti.

Batı Balkan ülkelerine destek

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas da söz konusu platformu memnuniyetle karşıladığını belirterek, bu platformun yeni bir idari yapı olmadığını, daha ziyade iş birliği merkezli bir araç görevi üstleneceğini ifade etti.

Schinas, Batı Balkan ülkelerinde sığınmacılara yönelik kapasitenin genişletilmesi gerektiğini dile getirerek, göçmenlerin geldikleri ülkelere geri gönderilmesinin önemine işaret etti.

Savaş ve diktatörlerden kaçanların Avrupa'ya sığınması gerektiğini ifade eden Schinas, AB'de kalması için herhangi bir sebep bulunmayan kişilerin geldikleri ülkelere gönderilmesi gerektiğini savundu.

Kaynak: AA

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