Alman bakan Scholz: Partim SPD isterse koalisyon hükümetinden çıkarız

Alman bakan Scholz: Partim SPD isterse koalisyon hükümetinden çıkarız

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Merkel hükümeti için oluşturulan koalisyondan çıkma kararına saygı göstereceğini açıkladı. Scholz, Haziran’dan beri lidersiz kalan SPD başkanlığı en güçlü aday olarak görülüyor

06.09.2019 13:15
Alman bakan Scholz: Partim SPD isterse koalisyon hükümetinden çıkarız

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Merkel hükümeti için oluşturulan koalisyondan çıkma kararına saygı göstereceğini açıkladı.


Scholz, hazirandan beri lidersiz kalan SPD başkanlığı en güçlü aday olarak görülüyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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