Alman Bakan Maas yaz tatili için umut vermedi
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Alman Bakan Maas yaz tatili için umut vermedi

Alman vatandaşları için seyahat kısıtlamalarının uzatılacağı sinyalini veren Dışişleri Bakanı Maas, bu yaz yurtdışında tatil yapmayı düşünenlere umut vermedi.

Alman Bakan Maas yaz tatili için umut vermedi
28.04.2020 22:44 | Son Güncelleme: 28.04.2020 22:44

Alman vatandaşları için seyahat kısıtlamalarının uzatılacağı sinyalini veren Dışişleri Bakanı Maas, bu yaz yurtdışında tatil yapmayı düşünenlere umut vermedi.Almanya Dışişleri Bakanı Maas, bu yaz yurt dışında tatil yapmayı planlayanları hayal kırıklığına uğratabilecek bir açıklama yaptı.

ZDF televizyonuna konuşan Maas, Almanya'nın koronavirüs salgını nedeniyle geçen ay aldığı ve pazar günü sona erecek olan seyahat uyarılarının ve kısıtlamalarının uzatılacağı sinyalini verdi.

Turizm ülkeleriyle iletişim halinde olduklarını, alınan salgınla mücadele önlemlerini analiz ettiklerini aktaran Heiko Maas, şöyle devam etti:

"Ancak şu açık, seyahat uyarıları bu pazar sona eriyor. Öncelikle bu konu ile ilgili bir karar almak zorundayız. Bu seyahat uyarılarının önümüzdeki haftalar için kaldırılmasını sağlayacak bir emare olmadığından hareket ediyorum. Daha sonra ise Avrupa ülkeleri ile görüşüp, Almanların tatil yaptıkları ülkelerdeki durumun yaz aylarında nasıl olacağına bakıp, yaz tatilinin mümkün olup olamayacağını değerlendireceğiz. Ancak o zaman bu kararı vermek mümkün olacak."

"Kimse bu yıl, geçmiş yıllardaki gibi bir tatil yapamayacak"

Son dört haftada, tatil için başka ülkelere gitmiş 240 bin Alman turisti ülkeye geri getirebilmek için yoğun çaba harcadıklarını anlatan Maas, "Bunu yazın bir kez daha yapamayız. Pek çok ülkeye giriş ve çıkış yasağı olduğunu, uçuş sayılarının adeta dibe vurduğunu görmemiz gerekiyor. Şu anda ne yazık ki bu durumun önümüzdeki haftalarda düzeleceğine dair bir gösterge yok" görüşünü aktardı.

"Kimse bu yıl, geçmiş yıllardaki gibi bir tatil yapamayacak. Dolu kumsallar ya da dağlarda olsun bu yıl bu türden tatiller yapılamayacak" ifadelerini kullanan Maas, turizm alanında gelişmeleri önümüzdeki haftalarda diğer AB ülkeleriyle ele almaya devam edeceklerini böyledi.

AB ülkelerinin bu konuda ortak bir tutum benimsenmesini arzu ettiklerini vurgulayan Maas, istişarelerinin bu hafta süreceği bilgisini verdi.

Türkiye açısından önemli AB turizm bakanlarının dün düzenlediği toplantıda, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler, bunların turizm sektörüne etkileri masaya yatırıldı. AB dönem başkanı Hırvatistan'ın video konferans yoluyla düzenlediği toplantıda AB bakanları turizmin canlandırılması için ne tür adımlar atılabileceğini ele aldı.

Hem Almanya hem de diğer AB üyesi ülkelerin seyahat kısıtlamaları ile ilgili önümüzdeki haftalarda alacakları kararlar Türkiye açısından da kritik önem taşıyor.

Salgının kontrol altına alınamaması, seyahat kısıtlamlarının sürmesi durumunda, en fazla Avrupa ülkelerinden turist konuk eden Türkiye'de, turizm sektörünün büyük kayıplar yaşamasından endişe ediliyor.

Turizm Türkiye'nin en önemli gelir kaynaklarından. Sektörün ekonomiye katkısı son yıllarda yüzde 10'un üzerinde gerçekleşmişti.

DW/ DA, TY

(c)


Dünya Manşet

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