Alman Bakan Maas: "Daha güçlü bir Avrupa'ya ihtiyacımız var" 5 gün sonra Avrupa Parlamentosu seçimlerinin yapılacağını hatırlatan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Daha güçlü bir Avrupa'ya ihtiyaç var" dedi.

5 gün sonra Avrupa Parlamentosu seçimlerinin yapılacağını hatırlatan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Daha güçlü bir Avrupa'ya ihtiyaç var" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Baltık ülkeleri dışişleri bakanları ile görüştü. Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Mass, Avrupa'nın sesinin dünya genelinde daha güçlü olması için birlikte hareket etmenin önemli olduğunu hatırlattı. Dışişleri Bakanı Mass, "Küresel güçlerin kendi aralarındaki rekabet ve gerilim ancak dayanışma içinde olursak ayakta kalabiliriz" diyerek güçlü bir Avrupa'ya vurgu yaptı.

Almanya'nın Baltık ülkeleriyle ilişkilerinin koordine edilmesi için her yıl yapılan toplantının ana konusunu ülkeler arası ilişkiler, Avrupa'nın geleceği, 5 gün sonra yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri ile Baltık ülkelerinin güvenliği oluşturdu. "Daha güçlü Avrupa'ya ihtiyacımız var" diyen Maas, Baltık ülkelerinin güvenliğinin Avrupa'nın güvenliği olduğunu ifade etti. Alman Bakan, Almanya'nın Baltık ülkelerine güvenlik konusunda desteklerinin süreceğini, Litvanya'daki askeri varlığı ve Estonya'daki hava polisine katkıda bulunarak, siper güvenlik konusunda da desteklerinin devam edeceğini söyledi. Maas Avrupa'nın Doğu Avrupa Politikaları konusunda Rusya ile de ilişkilerin devam ettirilmesi gerektiğini söyledi. - HAMBURG

Kaynak: İHA