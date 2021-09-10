Alman asıllı ressam ailesinin düğün hediyesi 57 yıllık piyanoyu okula bağışladı - Haberler
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Alman asıllı ressam ailesinin düğün hediyesi 57 yıllık piyanoyu okula bağışladı

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel
Alman asıllı ressam ailesinin düğün hediyesi 57 yıllık piyanoyu okula bağışladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Alman asıllı ressam, ailesinin düğün hediyesi 57 yıllık piyanoyu okula bağışladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Alman asıllı ressam, ailesinin düğün hediyesi 57 yıllık piyanoyu okula bağışladı.

Mimar Regina Keskin, 1967 yılında Ereğli'de mimarlık yapan Süreyya Keskin ile evlendikten sonra ilçeye yerleşti. Düğününde ailesi tarafından kendisine hediye edilen piyanoyu yıllardır evinde bulunduran Keskin, eşinin geçen yıl hayatını kaybetmesi üzerine Muğla'nın Datça ilçesine taşındı.

Keskin, piyanosunu öğrencilerin kullanabilmesi için Türk Eğitim Derneği (TED) Ereğli Kolejine bağışlamaya karar verdi.

Piyanoyu okul yöneticilerine teslim eden Keskin, düğününde ailesi tarafından armağan edilen 57 yıllık piyanoyu öğrencilerin müzik derslerinde kullanması için bağışlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Okul yöneticileri de Keskin'in çok önemli bir değerini öğrencilerle paylaşmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek kendisine çiçek ve plaket takdim etti.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Alman asıllı ressam ailesinin düğün hediyesi 57 yıllık piyanoyu okula bağışladı - Haberler
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