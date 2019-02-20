Alman Asıllı Deaş Militanlarının Ülkeye Dönüşleri Şarta Bağlı Olacak

Almanya İçişleri Bakanı Hörst Seehofer, DEAŞ'a katılan Alman uyruklu militanların belli şartlar dahilinde ülkeye geri dönmesi gerektiğini söyledi.

Almanya DEAŞ'a katılan Alman uyruklu militanları ve ailelerini belli şartlar atında kabul edeceğini duyurdu. Federal İçişleri Bakanı Hörst Seehofer, "Federal hükümet ülkemizin güvenliği açısından, Alman uyruğunu taşıyan DEAŞ militanlarının ülkeye dönüşlerini şarta bağlamalıdır" dedi. Seehofer, DEAŞ zanlılarının kimliklerinin kuşku götürmeyecek şekilde belirlenmiş olmasının ve güvenlik riski oluşturmayacaklarının kesinleşmesi gerektiğini ve ancak bu şartlardan sonra Almanya'ya gelebileceklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Seehofer, "Yakalama emriyle arandığı halde burada tutuklanacaklarını garanti edemeyeceğimiz tehlikeli şahısların Almanya'ya dönmesini istemem" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de yakalanan Avrupa asıllı DEAŞ militanlarını teslim alarak yargılamaları için Avrupa ülkelerine çağrı yapmıştı. - FRANKFURT

Kaynak: İHA