Alman arkeoloğun baskında ele geçirilen eşyaları Adıyaman'daki müzede sergilenecek Adıyaman'da, Nemrut Dağı ve çevresinde yaptığı kazılar nedeniyle bölge için önem arz eden merhum Alman Arkeolog Prof. Dr. Friedric Karl Dörner'e ait eşyalar müzede toplandı.

Adıyaman'da, Nemrut Dağı ve çevresinde yaptığı kazılar nedeniyle bölge için önem arz eden merhum Alman Arkeolog Prof. Dr. Friedric Karl Dörner'e ait eşyalar müzede toplandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün hazırladığı ve GAP Kalkınma İdaresi tarafından finanse edilen "Karl Dörner Müzesi ve Ev Pansiyonculuğunun Geliştirilmesi" projesi kapsamında, 1911-1992 yılları arasında yaşayan ve bölgede 50 yıldan fazla önemli araştırma ve kazılar gerçekleştiren Dörner'in eşyaları için, Nemrut Dağı Karşılama Merkezi'nin zemin katında müze oluşturuldu.

Yaklaşık 20 yıl önce jandarma ekiplerinin, ihbar sonucu baskın düzenlediği evin ahırında bulunan 15 sandıktan çıkan, Dörner'in bilimsel çalışmalarda kullandığı aletler, ev eşyaları, çeşitli fotoğraflar ve resimler, proje kapsamında hazırlanan müzede ziyaretçilere sunulacak.

Müzede ayrıca, Nemrut Dağı destinasyonu üzerinde bulunan 6 ören yerinin maketleri ile Kommagene Uygarlığı'na ait dünyada yayımlanan kitaplar da yer alacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karl Dörner Müzesi ve Ev Pansiyonculuğunun Geliştirilmesi projesinin alt bileşenlerinin, ev pansiyonculuğunun geliştirilmesi ve Karl Dörner Müzesi'nin oluşturulması olduğunu söyledi.

Ekinci, "Ev pansiyonculuğu kapsamında, Nemrut Dağı'na yakın olan köylerde, çok ilkel şartlarda ev pansiyonculuğu yapmaya çalışan toplamda 6 pansiyona ciddi düzeyde eğitimler verdik. Eğitim kapsamında yabancı dil, hijyen, servis, kat hizmetleri, gıda üretimi gibi eğitimleri pansiyon sahiplerine verdik. Ev pansiyonlarının fiziki şartlarını düzeltmek maksadıyla onlara ayrıca demirbaş (buzdolabı, televizyon) gibi yardımlarda da bulunduk. İkinci aşamada da Karl Dörner Müzesi'nin oluşturulması vardı. Bu müzede ünlü arkeoloğun eşyaları yer alıyor." diye konuştu.

Karl Dörner'in Türk kültürüne yaptığı katkılardan dolayı, dönemin bakanlığı tarafından takdir belgesiyle ödüllendirildiğini aktaran Ekinci, "Karl Dörner'in anısına bir müze oluşturduk. Nemrut Dağı Karşılama Merkezi'nin zemin katını müzeye çevirdik. Şu anda bitme aşamasında. Birkaç gün sonra açılışını yapacağız. Müze içerisinde aynı zamanda Nemrut Dağı destinasyonu üzerinde yer alan 6 ören yerinin de maketlerini heykeltıraşlara yaptırdık. Bundaki amacımız da ören yerlerini de ziyaretçilere tanıtmak." ifadelerini kullandı.

Henüz resmi açılışı gerçekleşmeyen müzenin tamamlanan bölümünü inceleyen ziyaretçilerden Yunus Çatan ise Diyarbakır'dan Adıyaman'a geldiğini belirterek, "Nemrut Dağı'na çıkmak üzere Adıyaman'a geldik. İlk olarak Karl Dörner Müzesi'ni gezdik. Güzel bir müze olmuş. Burada Karl Dörner'in kullandığı alet ve aparatlar ile Dörner'in yaşadığı zamanlardaki tarihi fotoğraflar bulunuyor." dedi.

Kaynak: AA