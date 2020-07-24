Alman aktivist Mewis'in soruşturması kamuoyu ile paylaşılacak
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Alman aktivist Mewis'in soruşturması kamuoyu ile paylaşılacak

Irak Yüksek Yargı Meclisi, geçtiğimiz günlerde Bağdat'ta kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından kaçırılan Alman aktivist Hella Mewis'in kurtarılmasına ilişkin soruşturma sonuçlarının kamuoyuna açıklanacağını bildirdi.

Alman aktivist Mewis'in soruşturması kamuoyu ile paylaşılacak
24.07.2020 12:39 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:43

Irak Yüksek Yargı Meclisi, geçtiğimiz günlerde Bağdat'ta kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından kaçırılan Alman aktivist Hella Mewis'in kurtarılmasına ilişkin soruşturma sonuçlarının kamuoyuna açıklanacağını bildirdi.

Irak Yüksek Yargı Meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz Pazartesi günü Bağdat'ta kimliği belirsiz silahlı kişilerce kaçırılan ve bu sabah güvenlik güçleri tarafından kurtarılan Alman aktivisitin soruşturmasının El-Rusafa Soruşturma Mahkemesi tarafından yürütüldüğünü belirterek soruşturma tamamladıktan sonra sonuçların açıklanacağı duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alman aktivisti kurtarma operasyonu bu sabah gerçekleştirildi. Bu olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma bittikten sonra sonuçları açıklanacak" - ERBİL

Kaynak: İHA

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