Allpower Akü Cizre Belediyespor'da Altekma maçı hazırlıkları sürüyor

CİZRE, ŞIRNAK (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Allpower Akü Cizre Belediyespor, 19 Şubat Cumartesi günü Altekma ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, top tutma, manşet, servis, blok smaç ve geriden oyun kurma çalışmalarıyla devam etti.

Şahin, antrenmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Şubat Cumartesi günü sahalarında önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, karşılaşmadan galip ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

"Bizim için önemli bir maç, kendi evimizde oynayacağız." diyen Şahin, Altekma'nın iyi bir takım olduğunu belirtti.

Şahin, "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Oyuncularım terinin son damlasına kadar mücadelesini verecek, bundan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Oyunculardan Özkan Hayırlı da karşılaşmada galip geleceklerine inandığını dile getirdi.???????