Allkollü Sürücüden Polise Tepki: İnsan Kız Arkadaşının Yanında Alınır Mı?
Zonguldak'ta polisin durdurduğu 2,83 promil alkollü çıkan sürücü, "İnsan, kız arkadaşının yanında alınır mı? Sizde hiç saygı kalmamış" diyerek tepki gösterdi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yapılan testte 2,83 promil alkollü çıkan sürücü, kamyonetini durduran polislere tepki gösterdi. Alkollü sürücü, "İnsan, kız arkadaşının yanında alınır mı? Sizde hiç saygı kalmamış" dedi.
İHBARI ALAN POLİS KAMYONETİ DURDURDU
Polis ekipleri, alkollü olarak araç kullanıldığı ihbarı üzerine, Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde Hüseyin K. yönetimindeki kamyoneti durdurdu. Kamyonetinden sinirle inen Hüseyin K., polislere tepki gösterdi.
SİNİRLİ ŞOFÖR: İNSAN HİÇ KIZ ARKADAŞININ YANINDA ALINIR MI?
Hüseyin K., "İnsan kız arkadaşının yanında alınır mı? Sizde hiç saygı kalmamış. Benden başka durduracak adam mı bulamadınız? Herkes bir şeyler alıp, yola çıkıyor. Onları neden almıyorsunuz?" diye konuştu.
2,83 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Hüseyin K., ehliyetini isteyen polislere, 'Ehliyetim yok' diyerek, vermek istemedi. Polisin ısrarı sonucu ehliyetini veren Hüseyin K.'nin yapılan testte 2,83 promil alkollü olduğu belirlendi.
KAMYONET ÇEKİLİRKEN ARAÇTAKİ KADIN GİTTİ
İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Hüseyin K.'nin, 'alkollü araç kullanmak'tan ehliyetine el koyulduğu ve 1000 liralık para cezası uygulandığı öğrenildi. Kamyonet ise çekiciyle otoparka götürüldü. Hüseyin K.'nin aracındaki kadın ise olay yerinden uzaklaştı.
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ellerini ters kelepçeleyip üc gün nazartte kendine gelesiye kadar atacaksın iceri soytarıyı .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Gecenlerde kaza yaptm karşı taraf alkollüydü ŞOK OLDUM alkollü araç kullanmak kazada kusur sayılmıyormuş İÇMEYE TEŞVİK RESMENCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Yurdum insaniCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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donkişota bak sen ayakta duramıyo pislik birde POLİS e ders veriyor. LAN POLİS OLMASA SOKAKTA YÜRÜYEÇEK HAL BIRAKMAZ HIRSIZI, GASPCISI, . RABBİM POLİSİMİZİ, ASKERİMİZİ, VATANIMIZI SEN KORU AMİN. DÜŞŞMANLARIMIZ PARIM PARCA RT AMİN.Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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Abi arabada kız arkadaşım var. Yoksa ağzıma edin bişey demem.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır