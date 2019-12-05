Allianz Türkiye yenilikçi fikirleri ve girişimciliği desteklemeye devam ediyor

05.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:10

Allianz Türkiye, kurum içi girişimcilik programı kapsamında çalışanları tarafından önerilen projelerin hayata geçmesi için hızlandırma ve kuluçka süreçlerini başlattı.

Allianz Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, inovasyonu stratejik bir odak noktası olarak konumlayan şirket, bu odağı etkin yönetebilmek amacıyla kurduğu inovasyon ofisiyle kurum içindeki girişimcilik potansiyelini harekete geçirirken, dışarıdaki girişimcilerle yenilikçi iş modelleri üzerine entegrasyon fırsatları yaratıyor.

Bu çerçevede Allianz Türkiye, bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği kurum içi girişimcilik programı kapsamında şirket çalışanları tarafından geliştirilen 103 fikri değerlendirerek, seçilen 8 projeyi hızlandırma programına aldı.

Hızlandırma programı sonunda gerçekleştirilen ve icra kurulunun jüri olarak katıldığı değerlendirme sonucunda, 2 projenin devam eden 3 aylık kuluçka aşamasına geçmesine karar verildi.

Kuluçka aşamasının sonunda gerçekleştirilecek finalde kazanan takımın her bir üyesi 15 bin liralık ödülün yanı sıra Berlin European School of Management and Technology'de eğitim hakkı kazanacak.

İki girişime 100 bin liralık ödül

Allianz ayrıca, paydaş olarak destek verdiği İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka Programı kapsamında teknolojik girişimlerin sahnelendiği ve girişimleri, kurumsal firmaların, yatırımcıların ve fonların odağı haline getiren Big Bang Ödül Töreni'nde MIPS ve PARXLAB isimli iki girişime toplam 100 bin lira ödül verdi.

Girişimcilerle iletişimini artırmayı ve girişimciler tarafından geliştirilen inovatif çözümlerle iş süreçlerine değer katmayı hedefleyen Allianz Türkiye, İTÜ Çekirdek paydaşlığını İTÜ Çekirdek'in 2020 Sigorta Teknolojileri (SigorTek) Programı'nda da sürdürme kararı aldı.

Kurum dışı girişimcilik programı kapsamında startup'larla iş birliğine önem veren Allianz Türkiye, İTÜ Çekirdek ile 7 aylık süreçte 100'den fazla startup'la tanıştı ve birçok farklı girişimle de ortak iş yapma olanağı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Direktörü Onur Kırcı, girişimcilik ekosistemini desteklemeye devam ettiklerini belirterek, "Girişimcilerin sigorta teknolojileri konusundaki farkındalığını ve sigorta alanındaki girişimleri artırmak amacıyla verdiğimiz desteği başta SigorTek Programı olmak üzere farklı platformlar aracılığıyla da sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA