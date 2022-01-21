Allianz Türkiye'ye "Yılın İtibarlısı" ödülü

Allianz Türkiye, The ONE Awards'Ta sigorta sektörü kategorisinde "Yılın İtibarlısı" seçildi.

Allianz Türkiye açıklamasına göre, "Allianz Seninle" mottosuyla müşterilerine, ihtiyaç duydukları her an yanlarında olma sözü veren şirket, Marketing Türkiye ve Akademetre tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen organizasyonda, sektöründe itibarını en fazla artıran marka oldu.

The ONE Awards'ta, 70'e yakın kategoride itibarını en çok artıran markalarla bu başarının paydaşları olan reklam, medya planlama, dijital ve halkla ilişkiler ajansları ödüllendirildi. Sonuçlar, 12 ilde toplam 1.200 kişiyle yüz yüze yapılan görüşmeler sonucunda belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Gürkan, "Allianz Türkiye olarak, var oluş amacımız 'Allianz Seninle'yi, sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve yönetişimsel katmanlarına taşıyarak iyi bir kurumsal vatandaş olma, tüm paydaşlarımız için değer yaratma hedefiyle çalışıyoruz. 'Önce insan' odağımızla, bizlere sağlığını, geleceğini emanet eden müşterilerimize her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek bizim için çok kıymetli. Büyük bir emeğin ürünü olan çalışmalarımızın takdir görmesiyle sektörümüzde 'Yılın İtibarlısı' seçilmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu güvenin sorumluluğuyla, aynı disiplinle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.