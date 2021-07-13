Allianz Türkiye'ye üst üste üçüncü kez 'İnsana Saygı' ödülü
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Allianz Türkiye'ye üst üste üçüncü kez 'İnsana Saygı' ödülü

Allianz Türkiye'ye üst üste üçüncü kez 'İnsana Saygı' ödülü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Allianz Türkiye, 20'ncisi düzenlenen İnsana Saygı Ödülleri organizasyonundan üst üste üçüncü kez ödülle döndü.

Allianz Türkiye, 20'ncisi düzenlenen İnsana Saygı Ödülleri organizasyonundan üst üste üçüncü kez ödülle döndü.

Allianz Türkiye, insan kaynakları platformu Kariyer.net tarafından düzenlenen İnsana Saygı Ödülleri'nden bir kez daha ödülle döndü. Söz konusu site üzerinden yapılan tüm iş başvurularına adaya özel dönüş yapan sigorta şirketi bu yaklaşımı ile 2019 ve 2020 yılları 'İnsana Saygı Ödülü'nün sahibi oldu. Sigorta şirketi, işe başvuru süreçlerindeki uygulamalarıyla üç yıldır üst üste 'İnsana Saygı Ödülü'ne layık görülüyor.

Çalışanların tutkuyla yürüyecekleri yolu inşa etme vizyonuyla hareket ediyor

Ödülle ilgili değerlendirmede bulunan Allianz Türkiye İnsan Kaynakları, Çevik Ofis ve Operasyon Destek Genel Müdür Yardımcısı İlkay Özel, "Mevcut ve potansiyel çalışanlarımızın tutkuyla yürüyecekleri yolu inşa etme ve tercih edilen işveren olma vizyonuyla hareket ediyoruz. İnsan odaklı iş ve işe alım yaklaşımımızın, bu alanda Türkiye'nin önde gelen organizasyonlarından biri olan İnsana Saygı Ödülleri'nde üst üste üçüncü kez ödüle layık görülmesi bizlere gurur veriyor" dedi.

Verilen bilgiye göre, söz konusu sitenin ana sponsorluğunda düzenlenen İnsan Kaynakları Zirvesi kapsamında verilen 'İnsana Saygı' ödülleri, aday başvurularını yüzde yüz olarak yanıtlayan, en çok istihdam yapan ve en çok başvuru alan firmalara veriliyor. Site üzerinden gerçekleştirilen oylamada adaylar da İK süreçleri, markası ve iletişimi bakımından en beğendikleri firmayı belirliyor. İçerik, görsellik ve üreticilik kriterleri dikkate alınarak yapılan diğer oylamada ise en iyi tasarımlı iş ilanı oylanıyor. Organizasyonun ödül töreni bu yıl pandemi sebebiyle 2019 ve 2020 yılları için çevrimiçi olarak düzenlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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