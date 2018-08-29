Allianz Türkiye, "Sanal Risk Analizi" Hizmeti Sunmaya Başladı

Allianz Türkiye, geçen yıl Etohum'la birlikte başlattığı, sektörde bir ilk olan Start Up Programı kapsamında Gamester girişimiyle iş birliğine giderek sigorta sektörüne yenilikçi bir hizmet daha kazandırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, artırılmış gerçeklik teknolojisinin kullanıldığı "Sanal Risk Analizi", ilk etapta kurumsal ve KOBİ segmentindeki Allianz müşterilerine sunulacak.

Allianz Türkiye, inovasyon ofisi tarafından yürütülen Start Up Programı kapsamında iş birliği yaptığı Gamester girişimiyle artırılmış gerçeklik teknolojilerini sigorta dünyasına taşıdı.

Allianz Türkiye risk mühendisliği ekibinin liderliğinde Allianz Türkiye İnovasyon Ofisi'nin desteğiyle yaklaşık 6 aylık bir çalışmanın sonucu olan "Sanal Risk Analizi" hizmetiyle risklerin, herhangi bir hasar meydana gelmeden önce tespit edilmesi, azaltılması ve önlenmesi hedefleniyor. Ayrıca, kapsamlı danışmanlık raporları hazırlanarak sahada tespit edilen risklerin nasıl azaltılabileceğine dair doğru uygulama örneklerine yer veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Teknik UW & Riziko Kontrol Grup Başkanı Dr. Ceyhun Eren, şunları kaydetti:

"Gamester girişimiyle çalışmamız, onların sigorta ve risk yönetimi bakış açısı kazanmasını sağlarken, bize de sanal gerçeklik uygulamalarının risk yönetiminde verimli olarak nasıl kullanılabileceğini öğretti. Sigorta sektörüne kazandırdığımız bu yenilikçi hizmetle müşterilerimizi sanal ortamda tasarlanan bir fabrika içinde gezdirerek tespit ettiğimiz risk konularını, doğru uygulamalarıyla birlikte çok daha gerçekçi bir şekilde anlatıyoruz. Sanal fabrika gezisi sırasında, en sık yaşanan yangın senaryolarına uygun sahneler yaratıp müşterilerimizin bu yangınları söndürmeye çalışmalarını ve önerdiğimiz önlemlerin çalışma prensiplerini gerçeğe mümkün olduğunca yakın bir şekilde görmelerini sağlıyoruz. Önümüzdeki günlerde deprem, sel ve yer kayması gibi risk konularını da ekleyeceğimiz Sanal Risk Analizi'ni ilk etapta kurumsal müşterilerimiz ve KOBİ'lere sunacağız."

Eren, tamamı mühendislerden oluşan Allianz Türkiye risk mühendisliği ekibinin tespit ettiği riskleri bir rapor halinde müşterilerine sunduklarını bildirdi.

Eren, "Riskleri sadece analiz ederek raporlamakla yetinmiyor, kapsamlı danışmanlık raporları da hazırlıyoruz. Saha çalışmalarımız sırasında dron, termal kamera ve parlayıcı gaz dedektörü gibi yenilikçi ekipmanlar kullanarak raporlarımızın içeriğini zenginleştiriyoruz. Risk azaltıcı önerilerimizi önem derecelerine göre sıralayarak etki-frekans grafiğiyle birlikte müşterilerimize sunuyoruz." ifadelerini kullandı.