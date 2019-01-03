Allianz Türkiye'nin Yeni Yönetimi Göreve Başladı

Türkiye sigorta sektörünün lideri ve önemli finans kuruluşu Allianz Türkiye'nin liderlik koltuğunda devir teslim tamamlandı.

Türkiye sigorta sektörünün lideri ve önemli finans kuruluşu Allianz Türkiye'nin liderlik koltuğunda devir teslim tamamlandı. Aylin Somersan Coqui'nin Allianz Grubu İnsan Kaynakları Başkanı olarak görevlendirilmesinin ardından İcra Kurulu Başkanı (CEO) koltuğuna 1 Ocak itibarıyla Tolga Gürkan geçti. Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı (Deputy CEO) görevini ise Arif Aytekin üstlendi.

Tolga Gürkan kimdir?

1972 İstanbul doğumlu olan Tolga Gürkan, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisansını Penn State Üniversitesi'nde tamamladı. 1995-1997 yılları arasında Ford Otosan'da Uzman, 1999-2007 yılları arasında Booz Allen Hamilton'da Proje Müdürü olarak çalışan Tolga Gürkan, Allianz Türkiye bünyesine 2007 yılında Program Yönetimi Direktörü olarak katıldı.

Nisan 2010'dan bu yana Allianz Sigorta A.Ş. ile Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.'de İcra Kurulu Başkan Vekili ve Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Tolga Gürkan, bu görevlerine ek olarak Ocak 2015'te Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı, Ocak 2016'da ise Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi rollerini üstlendi. Tolga Gürkan 1 Ocak 2019'dan itibaren Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı olarak, Allianz Sigorta A.Ş., Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. İcra Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütecek.

Arif Aytekin kimdir?

1971 Ankara doğumlu olan Arif Aytekin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 1995 yılında kariyerine başladı. 1995-1997 yılları arasında Zeytinoğlu Holding ve Enka Pazarlama'da Satış Temsilcisi, 1997-2000 yılları arasında Zeytinoğlu Holding'te Satış ve Pazarlama Müdürü, 2000-2005 yılları arasında Axa Sigorta A.Ş.'de Acente Satış Müdürü ve 2005-2008 yılları arasında Satış ve Pazarlama Grup Müdürü olarak çalışan Arif Aytekin, Allianz bünyesine 2008 yılında katıldı.

Allianz Sigorta A.Ş.'de Eylül 2008'de Satış ve Pazarlama Direktörü olarak göreve başlayan Arif Aytekin, Nisan 2010'da Allianz Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak görevlendirildi. Allianz Sigorta A.Ş.'yi temsilen Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi de olan Arif Aytekin, 1 Ocak 2019 itibarıyla bu görevlerinin yanı sıra Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak, Allianz Sigorta A.Ş., Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA