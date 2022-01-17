Allianz Türkiye'nin başlattığı HackZone Scale Up Accelerator tamamlandı

Allianz Türkiye'nin, inovatif startup'larla iş birliğini güçlendirmek, startup'ların girişimlerini hızlandırmak ve sigorta sektöründe inovasyonu desteklemek hedefiyle Hackquarters iş birliği ile hayata geçirdiği HackZone Scale Up Accelerator programı tamamlandı.

Allianz Türkiye açıklamasına göre, 6 aylık hızlandırma programı ile sigorta sektöründe bir ilke imza atan Allianz Türkiye, program ortağı Hackquarters ile birlikte hem startup'ların girişimlerini hızlandırmayı hem de sigorta sektörüne ve girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmayı hedefledi. 87 başvuru arasından öne çıkan B2Metric, Co-one, OtoKonfor, Diyetkolik, Uservision programa kabul edildi. Program süresince girişimler, yurt içi ve dışından toplam 750 bin dolarlık yatırım topladı.

Programda, kullanıcı deneyimini iyileştirme ve müşteri bağlılığını artırma, oyunlaştırma teknolojisinin sigorta sektörüne uyarlanması ile dijital sağlık çözümleri alanlarında inovatif çözümleri olan girişimcilerle iş birliği yapıldı. 6 ay süren HackZone Scale Up Accelerator ile startup'lara, Allianz profesyonellerinin yanı sıra yurt içinden ve dışından alanında uzman 49 mentor ve eğitmen tarafından toplam 88 saatlik mentorluk desteği verildi. Girişimcilere ayrıca, Allianz'ın ağından faydalanma ve Allianz API'larına (Uygulama Ara Yüz Programları) erişim imkanı sunularak toplam 200 bin TL nakit destek sağlandı. Startup'lar; Allianz ile iş birliği yapma, Allianz'ın uluslararası yatırım network'üne ve büyük yatırım network'lerine de erişim fırsatı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, şunları kaydetti:

"Sektörümüze yenilikçi iş modelleri kazandırmayı ve startup'ların girişimlerini hızlandırmayı amaçladığımız HackZone Scale Up Accelerator programımızla girişimcilik ekosistemini desteklemeye devam ettik. Programda, startuplara nakit fon desteği ile eğitim, mentorluk, uluslararası yatırım ağına ve Allianz'ın alanında uzman çalışma arkadaşlarımıza erişim imkanı sunduk. Ayrıca, programın bizim için en değerli kısmı olan startup'larla iş birliği fırsatını yakaladık. Bundan sonra da girişimcilik ekosistemini desteklemeye ve startup iş birliklerine devam edeceğiz."