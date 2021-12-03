Allianz Türkiye, 'İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri' araştırmasında birinci oldu

Allianz Türkiye, Capital Dergisi'nin 21. kez gerçekleştirdiği "İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri" araştırmasında sigorta sektörünün lideri seçildi. Allianz Türkiye, sigorta sektöründe üst üste yedinci kez en beğenilen şirket konumunu koruduğunu, bireysel emeklilik kategorisinde ise dördüncü kez üst üste birinci olduğunu duyurdu.

Allianz Türkiye, Capital Dergisi'nin, ZENNA Araştırma ve Danışmanlık iş birliği ile Deutsche Telekom sponsorluğunda bu yıl 21. kez gerçekleştirdiği 'İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri' araştırmasında üst üste yedinci kez sigorta sektörünün en beğenilen şirketi seçilirken, bireysel emeklilik kategorisinde de üst üste dördüncü kez lider olduğunu duyurdu.

"HER ŞİRKET İÇİN ÖNEMLİ BİR BAŞARI"

Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, "Capital Dergisi'nin başta itibar, güven ve toplum için yarattığı değer olmak üzere birçok alanda en başarılı şirketleri belirlediği 'İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri' araştırmasında yer almak her şirket için önemli bir başarı. Ekonomiye katkı, itibar, çalışan memnuniyeti, müşteri için yarattığı değer, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları, finansal sağlamlık gibi birçok kriterde üst düzey performans sergileyen şirketlerin yer aldığı listede ' Sigorta' kategorisinde 7, ' Bireysel Emeklilik' kategorisinde ise 4'üncü kez üst üste lider olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

İş dünyasında büyümenin artık ekonomik olmaktan çok, topluma, müşterilere, çalışanlara ve tüm paydaşlara yaratılan değerle ifade edilen bir kavram haline geldiğini belirten Gürkan, "Allianz Türkiye olarak, varoluş amacımız 'Allianz Seninle'yi; sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve yönetişimsel katmanlarına taşıyarak iyi bir kurumsal vatandaş olma, tüm paydaşlarımız için değer yaratma hedefiyle çalışıyoruz. Büyük bir emeğin ürünü olan çalışmalarımızın takdir görmesi bizleri gururlandırıyor" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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