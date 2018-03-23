Allianz Türkiye, Dünya Saati'ne Bu Yıl da Destek Veriyor

Allianz Türkiye, tüm dünyada iklim değişikliğine ve çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF - World Wide Fund For Nature) öncülüğünde düzenlenen Dünya Saati'ne bu yıl da destek veriyor.

Allianz'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin, Çevre Dostu Binalar Konseyi tarafından verilen LEED Platin sertifikasına sahip ilk kulesi olan Allianz Tower'ın ve İzmir'de kurulan yeni operasyon merkezi Allianz Kampüs'ün ışıkları, 24 Mart Cumartesi akşamı 20: 30-21: 30 arasında 1 saat süreyle sönecek.

11.'ci kez yapılacak Dünya Saati etkinliği kapsamında Sidney Opera Binası, Paris Eyfel Kulesi, Londra Buckingham Sarayı ve New York Empire State Binası'nın yanı sıra Türkiye'de de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ayasofya Müzesi, Beylerbeyi Sarayı, Küçüksu Kasrı, Dolmabahçe Sarayı, Dolmabahçe Saat Kulesi, İzmir Saat Kulesi ve Sultanahmet Camii'nin de ışıkları söndürülecek. Ayrıca birçok il ve kurum da etkinliğe destek verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Ofisi Direktörü Burçun İmir, sigorta sektörünün ilk sürdürülebilirlik modelini uygulayan şirket olma sorumluluğuyla verdikleri sözü tuttuklarını belirtti.

İmir, şunları kaydetti:

"Daha iyi bir çevre için çevresel ayak izimizi azaltmak adına 2017 yılında 2016'ya oranla yüzde 20 daha az elektrik, yüzde 6,3 daha az su ve kişi başına yüzde 7 daha az kağıt tükettik. Alternatif enerji kaynaklarının kullanımını yüzde 26 artırdık. Seyahatlerden kaynaklanan karbon ayak izimizi, teknolojinin etkin kullanımı sayesinde yüzde 4,3 oranında düşürmeyi başardık. İki ana binamızla Dünya Saati uygulamasına katılarak bu çabalarımızı vurgulamak istedik."