Allianz Türkiye'den ücretsiz görüntülü doktor hizmeti
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Allianz Türkiye'den ücretsiz görüntülü doktor hizmeti

Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, Dr. Allianz Sağlık Danışma Hattı'nda bu döneme özel yeni bir uygulama başlattıklarını belirterek, "Sigortalılarımız, Dr. Allianz hattından randevu alarak Allianz'ın anlaşmalı olduğu uzman muayenehane hekimleri ile görüntülü iletişim kurabiliyor.

04.04.2020 11:28 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:28
Allianz Türkiye'den ücretsiz görüntülü doktor hizmeti

Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, Dr. Allianz Sağlık Danışma Hattı'nda bu döneme özel yeni bir uygulama başlattıklarını belirterek, "Sigortalılarımız, Dr. Allianz hattından randevu alarak Allianz'ın anlaşmalı olduğu uzman muayenehane hekimleri ile görüntülü iletişim kurabiliyor. Tamamen ücretsiz olarak sunmaya başladığımız bu hizmet kapsamında kadın doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, dahiliye, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, kulak burun boğaz ve kardiyoloji branşlarında danışmanlık veriliyor." dedi.

Sağlık alanında getirdikleri yeniliklere ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Gürkan, Allianz Türkiye olarak, müşterilerin kolaylıkla ulaşıp içeriğini anlayabileceği, teknoloji ile desteklenmiş ürünlere, hızlı ve ulaşılabilir olmaya ve tüm kanallarda ihtiyaçlara özel çözümler üretmeye odaklandıklarını belirtti.

Sigortalıların, kendilerinden, özel hizmetlerle her an yanlarında olmalarını beklediğini ifade eden Gürkan, Dr. Allianz Sağlık Danışma Hattı'nı bu vizyonla 2015 yılında devreye aldıklarını, konusunda deneyimli hemşire ve doktorlardan oluşan kadrosu ile bu hattın, sağlık sigortası sahibi müşterilerin kendisinde veya aile bireylerinde ortaya çıkan bir sağlık sorunu ya da sağlığıyla ilgili danışmak istediği herhangi bir konu için 7 gün 24 saat ücretsiz olarak aranabildiğini söyledi.

Gürkan, Dr. Allianz tıbbi danışmanlık hattında bu zamana kadar telefon ile hizmet verdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Dünya Sağlık Örgütü tarafından koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında, toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirmek amacıyla, bu hizmetimizde yakın zamanda hayata geçirmeyi planladığımız yeni geliştirmelerimize hız kattık ve sağlık sigortası poliçe sahipleri için sesli hizmetimize, online platformlarımızdan yazılı ve görüntülü görüşme seçeneklerini de ekledik. Sigortalılarımız, 'www.allianz.com.tr' web sayfası üzerinden 'Online İşlemler' alanı 'Sağlığım' bölümünde yer alan menüden 'Dr. Allianz'ı seçerek görüntülü ve yazılı sağlık danışmanlığı alabiliyor. Sesli görüşme ise, Allianz'ım mobil uygulaması üzerinden 444 91 17 numaralı hat aranarak yapılabiliyor. Kısa bir süre içinde, yine Allianz'ım mobil uygulaması üzerinden görüntülü ve yazılı iletişim seçenekleri ile de danışmanlık hizmetimizi devreye alacağız."

İstanbul'da eve doktor hizmeti

Gürkan, Dr. Allianz Sağlık Danışma Hattı'nda bu döneme özel yeni bir uygulama başlattıklarına işaret ederek, "Sigortalılarımız, Dr. Allianz hattından randevu alarak Allianz'ın anlaşmalı olduğu uzman muayenehane hekimleri ile görüntülü iletişim kurabiliyor. Tamamen ücretsiz olarak sunmaya başladığımız bu hizmet kapsamında kadın doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, dahiliye, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, kulak burun boğaz ve kardiyoloji branşlarında danışmanlık veriliyor." diye konuştu.

Sigortalıların sağlık konusunda bir profesyonele danışma ihtiyacı duydukları her anda danışma hattını arayarak, tıbbi konularda danışmanlık ve destek alabileceğini vurgulayan Gürkan, "Evde kendi kendilerine uygulayabilecekleri bakım önerilerini öğrenebilirler. Dr. Allianz üzerinden, rahatsızlığı için hangi branşa başvurması gerektiğini bilmeyen sigortalılarımızı doğru branşa yönlendirme ve yakınlarında bulunan anlaşmalı kurum ya da hekimlere yönlendirme de yapıyoruz." dedi.

Gürkan, İstanbul'da yaşayan ve rahatsızlıkları nedeniyle evden çıkamayacak durumda olan Allianz müşterilerine, eve doktor yönlendirebildiklerini ifade ederek, hali hazırda İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise tahlil için örneklerin randevu ile evden alınması hizmetini de verdiklerini, tüm bu süreçlerde danışmanlık ve destek verdiklerini, tanı koymadıklarını ve ilaç yazmadıklarını söyledi.

8 kişilik, doktorlar ve hemşirelerden oluşan ekibin müşterilere 7/24 kesintisiz hizmet verecek şekilde çalıştığını anlatan Gürkan, "Sadece bir veya birkaç uzmanlık alanına odaklanmadan, müşterilerimize sağlıkla ilgili danışmak isteyebilecekleri hemen her konuda destek ve bilgi veriyorlar. 7/24 süren hizmet sırasında ekip içinde mutlaka en az bir hekim bulunuyor." dedi.

Dr. Allianz'ın medikal danışmanlık hizmetinden, devreye alındığı 2015 yılından 2019 yılı sonuna kadar yaklaşık 60 bin kişi faydalandığını, yılda yaklaşık 10-12 bin kişinin bu hizmetten yararlandığını belirtti.

Gürkan, koronavirüs şüphesi ile ilgili aramalarda sigortalılarımızı mutlaka Sağlık Bakanlığı'nın 184 Korona Danışma Hattı'na yönlendirdiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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